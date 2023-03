Podlaskie: Kończy się remont hali sportowej UMB, w której podczas pandemii działał szpital tymczasowy

Kończy się remont hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w której podczas pandemii COVID-19 działał jeden z dwóch w województwie podlaskim szpitali tymczasowych.

Prace na zewnątrz hali wykonał Uniwersytet Medyczny (UMB), a wewnątrz - na zlecenie Ministerstwa Zdrowia - firma Budimex, z którą wojewoda podlaski podpisał umowę w tej sprawie - wynika z informacji PAP uzyskanych w UMB i Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Hala sportowa UMB jest obiektem z lat 70. XX w.

Szpital tymczasowy był w niej zorganizowany od grudnia 2020 r. Pacjentów przyjmował od końca marca 2021 r. Było tam przygotowanych 80 łóżek dla chorych na COVID-19 w lżejszych stanach. Szpital w hali działał do wiosny 2022 r. Przyjęto w nim łącznie ok. 450 pacjentów - informował na zakończenie działalności tego szpitala tymczasowego prowadzący go Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. W hali działał także punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szpital w hali był szpitalem, gdzie hospitalizowano pacjentów z COVID-19, którzy nie wymagali specjalistycznego leczenia, bo tacy byli leczeni w klinikach zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na terenie tych klinik był również drugi szpital tymczasowy. Szpital USK prowadził oba szpitale tymczasowe.

W ramach kończącej się modernizacji, hala została na zewnątrz docieplona, wymieniono wszystkie okna i drzwi. Zamontowano też 74 panele fotowoltaiczne, wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania. Będzie jeszcze uporządkowany teren na zewnątrz hali. Prace mają się zakończyć pod koniec kwietnia. Jeszcze nie wiadomo, kiedy studenci wrócą tam na zajęcia sportowe - poinformował PAP rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Marcin Tomkiel. Podał, że prace te kosztowały 2,4 mln zł.

Wnętrzem hali - na polecenie ministra zdrowia - zajmowała się firma Budimex SA - poinformowała PAP Kamila Jezierska z biura prasowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Z firmą była zawarta stosowna umowa na przywrócenie hali do pierwotnej funkcji sportowej. Prace objęły projekt, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przedłożenie ich do akceptacji Uniwersytetowi Medycznemu i wojewodzie.

Prace obejmowały demontaż wcześniej zainstalowanej infrastruktury pod szpital tymczasowy: ścianek działowych, instalacji elektrycznej, tlenowej, instalacji, którą pacjenci mogli przywoływać personel medyczny, instalację sanitarną, demontaż fundamentów pod zbiornik na tlen.

Wymieniono wszystkie instalacje elektryczne, wentylację, instalacje sanitarne, posadzkę, podłogi, okładziny ścienne w całej hali, ułożono nowy parkiet sportowy. Prace wewnątrz hali kosztowały 5,1 mln zł - poinformowała Kamila Jezierska. Były sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rzecznik UMB ocenił, że po remoncie w hali sportowej, po dwóch latach przerwy, kiedy była szpitalem, będą w niej obecnie bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć sportowych dla studentów.