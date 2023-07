Podlaskie: Konferencja prasowa PiS w Usnarzu Górnym nt. bezpieczeństwa kraju i polityki migracyjnej

W Usnarzu Górnym przy granicy z Białorusią podlascy politycy i samorządowcy PiS zorganizowali w sobotę konferencję prasową nt. bezpieczeństwa kraju i polityki migracyjnej. Zapewniali, że ich ugrupowanie jest gwarantem bezpieczeństwa polskiego państwa.

W sierpniu 2021 roku na wysokości wsi Usnarz Górny, na granicy Polski i Białorusi, przez kilka tygodni koczowała grupa obcokrajowców licząca 20-30 osób. Polska Straż Graniczna nie dopuściła do ich wejścia na terytorium naszego kraju; strona białoruska nie pozwalała im się wycofać. Ta próba nielegalnego przekroczenia granicy uznawana jest symbolicznie za początek kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

Politycy i samorządowcy PiS stanęli w sobotę na drodze dojazdowej do stalowej bariery, kilkadziesiąt metrów od granicy. Ich konferencja prasowa odbyła się pod hasłem "Bronimy bezpieczeństwa Polski".

Jak powiedział wiceminister edukacji i nauki, podlaski poseł Dariusz Piontkowski (PiS), tematyka związana była z "ostatnimi planami UE, która ma nakazywać przymusową relokację migrantów z innych krajów europejskich m.in. do Polski", jak również z sytuacją na Białorusi, gdzie została przerzucona część Grupy Wagnera. W ocenie polityka może się to wiązać ze zwiększeniem liczby prób przerzutu migrantów z Białorusi do Polski.

"PiS po raz kolejny wyraźnie mówi o tym, że musimy chronić mieszkańców pogranicza. To dlatego była wybudowana ta zapora, to stąd były także sygnały od ludzi tu mieszkających, że potrzebują lepszej ochrony, nie tylko i wyłącznie obecności patroli SG, ale także fizycznej zapory, ogrodzenia, które pozwoli powstrzymać tę falę migrantów" - powiedział Piontkowski.

Podkreślił, że PiS od początku "wbrew totalnej opozycji mówiło o tym, że suwerenność państwa oznacza m.in. to, że państwo może decydować, kto będzie legalnie wjeżdżał na jego terytorium". "Dlatego szybko w Sejmie zgłosiliśmy ustawę, która umożliwiła budowę muru, wbrew Donaldowi Tuskowi, który twierdził, że ten mur nigdy nie powstanie" - dodał.

Zapewnił, że PiS zawsze dbało o bezpieczeństwo mieszkańców, także wschodniej części Polski. "To PiS jest gwarantem bezpieczeństwa polskiego państwa" - ocenił wiceminister.

Podlaski senator Mariusz Gromko (PiS) dodał, że w przededniu kampanii wyborczej jego ugrupowanie chce zapytać polityków PO "czy rzeczywiście mają takie zamiary (...), że gdy przejmą władzę, rozpoczną procedurę rozbiórki tego muru, że oni są cały czas gotowi na relokację, że chcą przyjmować migrantów".

Przypomniał pomysł PiS dot. przeprowadzenia referendum ws. relokacji migrantów. "Doskonale wiemy, że cała ta akcja relokacji wpisuje się w budowanie pewnych niepokojów społecznych, my tego nie chcemy" - zaznaczył senator.

Starosta sokólski Piotr Rećko wyraził opinię, że Usnarz Górny jest symbolem "dwóch zachowań". Z jednej strony - jak przekonywał - budowa zapory na granicy z Białorusią to symbol "bezpieczeństwa, siły państwa polskiego" oraz "siły i mądrości rządu PiS"; z drugiej - to jego zdaniem miejsce "hańby i wstydu" Platformy Obywatelskiej i jej polityki. "Ta polityka właśnie tu +legła w gruzach+. Pamiętamy, jak biegali tutaj z reklamówkami posłowie PO, pamiętamy ich stanowisko w sprawie budowy zapory" - mówił Rećko.