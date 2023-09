Podlaskie: Lider listy wyborczej KO do Sejmu: droga S8 Białystok-Suwałki to tylko obietnica wyborcza

Wpisanie przez rząd do programu budowy dróg krajowych drogi ekspresowej S8 z Białegostoku do Suwałk to tylko obietnica wyborcza - uważa lider podlaskiej listy wyborczej KO do Sejmu, szef PO w regionie poseł Krzysztof Truskolaski. "Nie zrobili tego przez osiem lat, nie zrobią wcale" - podkreślił.

W miniony wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą wieloletni Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Do programu wpisano budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki na odcinku Knyszyn (Białystok) - Raczki (Suwałki).

Inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrost dostępności Polski północno-wschodniej oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu, ma też znaczenie z punktu widzenia interesu obronnego Polski. Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szacunkowa długość tego odcinka to 90 km. Limit finansowy programu zwiększy się o 5,1 mld zł, do kwoty ok. 299,5 mld zł.

"Ta droga to priorytet, ta droga powinna być jak najszybciej wybudowana. Niestety przez osiem lat rząd PiS nie zrobił nic, żeby wybudować tę drogę" - mówił Truskolaski w środę na konferencji prasowej, zorganizowanej przy siedzibie GDDKiA w Białymstoku. Argumentował, że w grudniu 2022 roku rząd podjął uchwałę, że budowa tej drogi jest zasadna, ale do minionego wtorku "nie stało się nic, żeby ta droga rzeczywiście powstała".

Poseł KO zaznaczył, że rząd zrobił to teraz "naprędce, w czasie kampanii wyborczej". "Chciałbym przypomnieć, że w 2015 roku ta droga była już w rządowym programie budowy dróg krajowych i przez rząd PiS została wykreślona z tego programu. Ta droga przez osiem lat mogła już być wybudowana" - powtórzył Truskolaski.

Zwracając się do kandydatów PiS w wyborach pytał o projekty, decyzję środowiskową, harmonogram prac i sposób finansowania.

"To jest tylko obietnica wyborcza, tylko obietnica kandydatów PiS. Bo mieli osiem lat, przez osiem ostatnich lat nie wybudowano drogi między Białymstokiem, poprzez Augustów, do Suwałk. Wczorajsza decyzja Rady Ministrów jest tylko i wyłącznie decyzją kampanijną, polityczną i chyba nie wierzycie państwo, że oni to zrealizują" - mówił.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie