Podlaskie: Liderzy regionalni opozycji zapewniają o wsparciu kandydatów z paktu senackiego

Liderzy ugrupowań opozycyjnych w Podlaskiem zapewniają, że będą wzajemnie wspierać kandydatów w wyborach do Senatu, ustalonych wspólnie w ramach tzw. paktu senackiego. W 2019 roku wszystkie trzy mandaty senatorskie zdobyli w tym regionie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.

W jesiennych wyborach pakt senacki w województwie podlaskim, gdzie są trzy okręgi w wyborach do izby wyższej parlamentu, obejmuje trzech kandydatów. To Maciej Żywno (okręg obejmujący m.in. Białystok), Sławomir Snarski (południowo-wschodnia część województwa) oraz Cezary Cieślukowski (m.in. Łomża i Suwałki). W okręgach jest po trzech kandydatów; PiS stawia odpowiednio na Mariusza Gromko, Annę Bogucką i Marka Komorowskiego. Swoich kandydatów ma również Konfederacja, to Zbigniew Kasperczuk, Bartosz Malewski i Adam Kiełczewski.

W 2019 roku we wszystkich okręgach zwyciężyli kandydaci PiS: Mariusz Gromko, Jacek Bogucki (teraz kandyduje do Sejmu, kandydatka Anna Bogucka jest jego żoną - PAP) oraz Marek Komorowski.

"Jesteśmy tutaj razem, trzy komitety polityczne, żeby poprzeć naszych kandydatów (...), udało nam się pokazać, że partie demokratycznej opozycji umieją współpracować i będą rządzić w Senacie, ale również będą rządzić w Sejmie przyszłej kadencji" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku lider PO w regionie Krzysztof Truskolaski. Apelował o głosowanie na kandydatów z paktu senackiego.

"To Podlasianie z krwi i kości (...), na rozmowach z mieszkańcami województwa podlaskiego, w mniejszych, większych miejscowościach promujemy te nazwiska" - mówił lider Lewicy w regionie Paweł Krutul. Zwracał uwagę, że kandydaci są doświadczonymi samorządowcami. Przewodniczący regionu Polski 2050 Marek Sakowicz zwracał uwagę, że np. w zbieranie podpisów pod kandydaturą wiceprzewodniczącego tego ugrupowania Macieja Żywno włączył się nie tylko współkoalicjant w ramach Trzeciej Drogi PSL, ale też działacze Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Snarski to od wielu lat starosta bielski, członek władz Związku Powiatów Polskich. Mówił o bezpieczeństwie; podkreślał, że to nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale przede wszystkie prawne. Mówił o niestabilności przepisów dotyczących działalności samorządów. "Jesteśmy obarczani zadaniami bez pokrycia finansowego" - powiedział kandydat. Zwracał też uwagę na bezpieczeństwo zdrowotne i edukację.

Maciej Żywno, w przeszłości m.in. wojewoda podlaski i wicemarszałek województwa, mówił że wszyscy trzej kandydaci dobrze znają realia współpracy różnych szczebli władz. "Jako senatorowie będą wiedzieli (...), jak reagować na głupie pomysły, jak podpowiadać dobre rozwiązania, jak działać tak, by prawo były coraz bardziej skuteczne" - dodał.

O obecnych senatorach z regionu mówił, że "są bardzo bierni, głosują tak +jak nakazuje im Nowogrodzka+".