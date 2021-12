Podlaskie: Michał Żmihorski od 1 stycznia 2022 r. nowym dyrektorem IBS PAN w Białowieży

Dr hab. Michał Żmihorski będzie od 1 stycznia 2022 r. nowym dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży - podał instytut. W grudniu Żmihorski wygrał konkurs na to stanowisko.

Żmihorski, który jest profesorem IBS PAN będzie pełnił swoją funkcję przez cztery lata, do końca 2025 r.

Michał Żmihorski zastąpi dr hab., prof. IBS PAN Rafała Kowalczyka, który był dyrektorem białowieskiej placówki przez ostatnie prawie 9 lat.

"Było to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, ale też satysfakcja z kierowania renomowaną instytucją naukową, wspieranie jej rozwoju i odkryć naukowych. To były trudne lata, związane z reformą nauki, zawirowaniami finansowymi, konfliktem w Puszczy Białowieskiej, wyzwaniami w ochronie przyrody, pandemią, a w końcu kryzysem humanitarnym na granicy. To, co przyświecało mi podczas kierowania Instytutem to podnoszenie jakości badań naukowych i popularyzacja ich wyników" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Kowalczyk.

Dodał, że w prowadzonych działaniach chodziło o pokazywanie, że "nauka jest ciekawa, ważna i potrzebna". Zaznaczył, że teraz będzie się poświęcał badaniom naukowym. Zadeklarował współpracę z nowym dyrektorem.