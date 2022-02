Podlaskie: O 107 zmniejszy się liczba łóżek covidowych w szpitalach

Do 1 marca, o 107 zmniejszy się liczba łóżek covidowych w podlaskich szpitalach. Decyzje w tej sprawie wydał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski - poinformował w piątek PAP Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Od czwartku o trzy łóżka mniej dla pacjentów z COVID-19 jest w szpitalu w Sejnach. Od piątku o 20 mniej w szpitalu w Grajewie. Od 1 marca natomiast 57 łóżek covidowych będzie mógł przeznaczyć na rzecz innych pacjentów szpital MSWiA w Białymstoku, 7 łóżek intensywnej terapii zwolni szpital wojewódzki w Białymstoku, a 20 - szpital w Mońkach.

W szpitalach w regionie są obecnie 1 tys. 262 łóżka zarezerwowane dla pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy wymagają leczenia w szpitalu.

Urząd wojewódzki ocenił w piątek, że sytuacja epidemiczna w regionie ustabilizowała się. Dziennie jest potwierdzanych poniżej 500 zakażeń.

W bieżącym tygodniu - z wyjątkiem danych z poniedziałku - w Podlaskiem notuje się dziennie ponad 400 potwierdzonych przypadków COVID-19 (446-462). Zajętych jest ok. 600 z blisko 1,3 tys. łóżek covidowych (543-635 - dane od poniedziałku do czwartku).

"Od początku lutego odnotowujemy spadki zakażeń tydzień do tygodnia. Od dwóch tygodni w szpitalach przebywa mniej niż 700 pacjentów - ostatnie dwa dni to ponad 500 hospitalizowanych osób. To nadal duże wartości, ale w obecnej fali pandemii widać, że pacjenci rzadziej potrzebują pomocy respiratora w walce z chorobą, co jest charakterystyczne dla lżejszego przebiegu zakażenia omikronem" - poinformował urząd.

Podsumował jednocześnie, że od połowy lutego do 1 marca szpitale w regionie zwolniły łącznie 252 łóżka covidowe, będą podejmowane kolejne decyzje.

Od tygodnia, o ok. 90 łóżek covidowych mniej zapewnia pacjentom Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku - największy i najbardziej specjalistyczny szpital w województwie podlaskim. Na zmniejszenie liczby miejsc dla zakażonych koronawirusem pozwalała sytuacja w regionie, decyzje ws. liczby łóżek covidowych podejmuje wojewoda.

W piątek w szpitalu USK było hospitalizowanych 127 pacjentów, 13 pod respiratorami. To mniej niż w ostatnim czasie, gdy dzienna liczba hospitalizowanych wynosiła ok. 140-160 - poinformowała PAP rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Katarzyna Malinowska-Olczyk. Sytuację oceniała jako stabilną.

Powołując się na informacje zbierane od lekarzy z klinik zakaźnych, które opiekują się chorymi na COVID-19 Malinowska-Olczyk powiedziała, że zwracają uwagę, że połowa pacjentów jest zaszczepiona, połowa nie. Hospitalizowani nie są osobami w ciężkim stanie - chyba, że to osoby z wieloma chorobami.