Podlaskie: Obchody 81. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem

Przy pomniku upamiętniającym ofiary mordu Żydów z 10 lipca 1941 roku rozpoczęły się w niedzielę przed południem w Jedwabnem (Podlaskie) obchody 81. rocznicy tamtych wydarzeń. Według ustaleń IPN mordu dokonali Polacy z inspiracji Niemców.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie nie będzie oficjalnych przemówień, a modlitwa ku czci ofiar, złożenie kwiatów.

Potem uczestnicy uroczystości udadzą się także do innych miejsc gdzie miały miejsce mordy Żydów: w Radziłowie, Wąsoszu, Szczuczynie i Bzurach. Odwiedzą tamtejsze miejsca pamięci - informowała PAP Marta Guze-Korszyńska ze związku gmin.

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem grupa polskiej ludności zamordowała co najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość - kobiety, mężczyźni i dzieci - została spalona żywcem w stodole. W ocenie IPN zbrodnia została dokonana z niemieckiej inspiracji (liczni przesłuchani świadkowie wskazali na przybyłych w tym dniu do Jedwabnego umundurowanych Niemców), ale - jak podawał Instytut w komunikacie o końcowych ustaleniach śledztwa, wydanym w lipcu 2002 roku - jej wykonawcami było co najmniej czterdziestu polskich mieszkańców Jedwabnego i okolic.

Śledztwo IPN umorzył w 2003 r. Uzasadnił wówczas, że nie udało się znaleźć wystarczających dowodów na udział osób innych niż osądzone za to już po II wojnie światowej.

O sprawie Jedwabnego zaczęło być głośno w 2000 r. po publikacji Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", w której napisał, że 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem Polacy zamordowali 1,6 tys. Żydów. Zaczęła się szeroka, międzynarodowa dyskusja. IPN wszczął śledztwo, były ekshumacje, zdemontowano stary pomnik z napisem, że zbrodni dokonali hitlerowcy. 20 lat temu, w 60. rocznicę tamtych wydarzeń, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, podczas największych jak dotąd uroczystości w Jedwabnem, przeprosił za tę zbrodnię.