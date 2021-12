Podlaskie: Od 1 stycznia kolejne szpitale zmniejszą liczbę miejsc covidowych

Od 1 stycznia 2022 r. trzy podlaskie szpitale zwolnią na rzecz innych pacjentów 88 łóżek covidowych. Decyzje w tej sprawie podjął wojewoda podlaski - poinformował w czwartek PAP Podlaski Urząd Wojewódzkiego.

Szpital wojewódzki w Białymstoku zwolni 39 miejsc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku kolejnych 29 - w tym 13 respiratorowych, a szpital w Augustowie 20 łóżek.

W środę w szpitalach w regionie było 1 584 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem (zajętych było 519) i 137 respiratorów (zajętych 53).

Biuro prasowe wojewody podlaskiego poinformowało, że zwolnienie kolejnych miejsc w szpitalach, które będą przeznaczone dla innych pacjentów, niż chorzy na COVID-19, jest możliwe, bo pozwala na to sytuacja epidemiczna.

Z analizy publikowanych przez urząd wojewódzki danych o liczbie zajętych miejsc covidowych w szpitalach w regionie wynika, że od 23 grudnia dzienna liczba hospitalizowanych przekraczała 500. Urząd podał, że w czwartek dziennych hospitalizacji jest poniżej 500. Zaznaczono, że szpitale będą mogły zwalniać kolejne łóżka covidowe na rzecz innych pacjentów - zależenie od bieżącej sytuacji.

Urząd wojewódzki przypomniał, że w ostatnim czasie bazę łóżek covidowych zmniejszał już Uniwersytecki Szpital Kliniczny, szpital MSWiA w Białymstoku i szpital w Bielsku Podlaskim.

39 covidowych mniej będzie w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku. Rzecznik placówki Rafał Tomaszczuk poinformował w czwartek PAP, że dzięki temu do normalnej pracy wróci oddział gastrologii. Podał, że obecnie w szpitalu jest 43 pacjentów z COVID-19. Podsumował też, że np. w listopadzie - w związku z zakażeniem koronawirusem - w tym szpitalu zmarło sto osób, w grudniu - dotychczas - 50. Porównał, że 50 to dzienna liczba pacjentów z COVID-19 przyjmowanych w grudniu do tego szpitala.