Podlaskie: Od kwietnia co trzecia przychodnia POZ działa w systemie opieki koordynowanej

Co trzecia przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej od kwietnia działa w Podlaskiem w systemie opieki koordynowanej – podał podlaski NFZ. Od soboty do systemu wchodzi kolejnych 19 placówek. Łącznie jest ich 71.

Opieka koordynowana oznacza, że zamiast u specjalisty, pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi znajdują opiekę, diagnostykę i leczenie u swojego lekarza rodzinnego. Dotyczy to chorób kardiologicznych, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii. Lekarz rodzinny może się konsultować ze specjalistą.

"Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty" - zaznacza NFZ.

Wymienia, że chodzi np. o pakiet badań tarczycowych (oznaczenia antyTPO, antyTSHR, antyTG), spirometrię i spirometrię z próbą rozkurczową, EKG wysiłkowe, badanie Holter EKG, echo serca przezklatkowe, USG Doppler tętnic szyjnych czy kończyn dolnych i o oznaczenie kreatyniny w moczu.

NFZ przypomina, że placówki POZ do opieki koordynowanej wchodzą dobrowolnie, wcześniej się do tego przygotowują, spełniają warunki związane np. z dostępem do badań diagnostycznych. Muszą mieć odpowiedni personel medyczny, lekarzy o określonych specjalizacjach, także dietetyków. Muszą mieć tzw. koordynatora, czyli osobę, która wspiera pacjentów w ich procesie leczenia poprzez usprawnianie komunikacji pacjenta z lekarzem, przekazywanie pacjentowi informacji. Koordynatorem może być lekarz, ale też pielęgniarka czy rejestratorka.

Szczegółowe listy przychodni, które są w systemie opieki koordynowanej NFZ podaje na swojej stronie internetowej. Od kwietnia przybyły w systemie placówki z Krynkach, Białymstoku, Michałowie, Mońkach, Korycinie, Bielsku Podlaskim, Wasilkowie, Dobrzyniewie Fabrycznym, Suwałkach i w Juchnowcu Górnym.

"Jednym z efektów działań prowadzonych przez Podlaski Oddział NFZ wspólnie z lekarzami POZ z Porozumienia Zielonogórskiego jest np. zakontraktowanie opieki koordynowanej w dwóch placówkach w Suwałkach, gdzie dotychczas taka opieka nie była realizowana. Pacjenci z Suwałk świadczenia opieki koordynowanej otrzymają przy ul. Putry 9 a także przy ul. Waryńskiego 27" - podał NFZ.

"Liczę na to, że placówek medycznych POZ gotowych do realizacji opieki koordynowanej będzie przybywać w województwie podlaskim. Do naszego Oddziału NFZ cały czas wpływają nowe wnioski na realizację tej formy opieki" - podkreśla cytowany w komunikacie dyrektor podlaskiego NFZ Maciej Olesiński.