Podlaskie: Ok. 200 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem i burzami

Ok. 200 razy interweniowali w niedzielę strażacy w Podlaskiem w związku z występującymi od rana silnymi porywami wiatru i przechodzącymi przez region burzami. Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania z dróg powalonych drzew i konarów.

IMGW w niedzielę rano wydało ostrzeżenia dla całego województwa o możliwości występowania po południu burz, którym miały towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Także RCB rozesłało do mieszkańców alert pogodowy.

W wydanym w niedzielę wieczorem komunikacie synoptycy podają, że burze wciąż mogą występować w powicie białostockim, a także na Suwalszczyźnie. Przemieszczają się one z południowego wschodu w kierunku północnym i północno-zachodnim. Jak podaje IMGW, burzom towarzyszą opady deszczu o natężeniu do 10-15 mm/h oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h. Punktowo możliwe też opady gradu.

W związku z porywistym wiatrem, ale też popołudniowymi burzami strażacy interweniowali od rana ok. 200 razy - poinformował w niedzielę wieczorem PAP dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku. Podał, że "sytuacja jest opanowana, ale zgłoszenia wciąż spływają".

Strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania z dróg powalonych drzew i konarów, kilkanaście zgłoszeń dotyczyło też uszkodzeń dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy poinformowali, że nikomu nic się nie stało.

W ciągu dnia w związku z upałem (temperatura przekroczyła 30 st. Celsjusza) i porywistym wiatrem policja apelowała do wypoczywających nad wodą, aby zachowali zdrowy rozsądek i dostosowywali swoje umiejętności do panujących warunków atmosferycznych.