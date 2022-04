Podlaskie: Około 18,5 mln zł przekazano samorządom w regionie z Funduszu Pomocy

Około 18,5 mln zł przekazano dotąd podlaskim samorządom z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy – poinformował we wtorek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Są to pieniądze na sfinansowanie zakwaterowania uchodźców i na pomoc społeczną.

Paszkowski powiedział na konferencji prasowej, że instrumentem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy jest ustawa o pomocy uchodźcom, gdzie są zapisy o Funduszu Pomocy, który jest podstawą do wypłaty różnego rodzaju świadczeń.

"Płatności z Funduszu Pomocy, które są realizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki, obywają się na bieżąco" - mówił wojewoda i dodał, że urzędowi zależy, aby pieniądze te przekazywać szybko.

Dotychczas na rzecz głównie samorządów przeznaczono ponad 20,3 mln zł - podał Paszkowski. Są to pieniądze z Funduszu Pomocy, a także z budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z rezerwy ogólnej. Z Funduszu Pomocy pochodzi ok. 18,5 mln zł.

Pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie zakwaterowania uchodźców i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w obiektach samorządowych utworzonych na polecenie wojewody podlaskiego. Paszkowski mówił, że takich zbiorowych miejsc w regionie jest blisko 230, to m.in. hotele, hale sportowe czy akademiki.

Wojewoda poinformował, że na organizację zbiorowego zakwaterowania przekazano samorządom 8,7 mln zł, z czego blisko 6,5 mln zł trafiło do gmin, a blisko 2,2 mln zł do powiatów.

Na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w domach prywatnych (40 zł za dobę) wypłacono gminom 2,6 mln zł. "Wnioski te w dalszym ciągu napływają" - mówił Paszkowski. Dodał, że jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria, to pieniądze są wypłacane gminom w ciągu kilku dni.

Z Funduszu Pomocy finansowane są również zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano na rzecz samorządów 6,3 mln zł - podał Paszkowski. Wymienił, że pieniądze zostały wypłacone m.in.: na jednorazowe świadczenie (300 zł) - 600 tys. zł; na świadczenia rodzinne - 640 tys. zł; na posiłki dla dzieci w szkołach - 620 tys.; na bezpłatną pomoc psychologiczną - ponad 110 tys. zł, a na tzw. zasiłki okresowe - 330 tys. zł.

Paszkowski pytany, o liczbę uchodźców z Ukrainy w regionie, powiedział, że można brać pod uwagę różne kryteria. W Podlaskiem wydano dotąd ok. 17 tys. numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, ale - jak podkreślił wojewoda - trzeba brać pod uwagę to, że część uchodźców mogła wyjechać w inne miejsca. Podał też, że w miejscach zbiorowego zakwaterowania w regionie mieszka ok. 4,3 tys. osób. Paszkowski powiedział, że jest też zauważalny proces powrotów na Ukrainę.