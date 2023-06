Podlaskie: Organizacje pozarządowe z regionu mogą pozyskać granty na swoje działania

Granty na działania proekologiczne, służące integracji, a także wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego mogą pozyskać organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego w ramach konkursów organizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych o rozpoczęciu naboru do trzech programów regrantingowych, finansowanych ze środków samorządowych, unijnych i UNICEF-u, poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej. OWOP w ten sposób będzie mógł wesprzeć działania ponad 30 organizacji.

Prezes OWOP Iwona Zaborowska wyjaśniła, że regrantig to "dotacja na dotację", czyli - jak podkreśliła - spośród organizacji pozarządowych wybierany jest operator, który swoimi działaniami przybliża innym organizacjom zasady regrantingu i wyręcza też samorząd od organizacji konkursu, dzięki czemu eksperci i animatorzy wspierają mniejsze organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu pieniędzy na różne działania.

"Główną zaletą jest to, że działamy bliżej społeczności lokalnych i możemy dotrzeć do mniejszych organizacji tak, by te działania rzeczywiście organizować w lokalnych społecznościach" - dodała.

W programie na małe granty ekologiczne ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mogą wziąć udział organizacje z całego województwa. Można pozyskać 2 tys. zł, a OWOP w ten sposób może wesprzeć dziewięć organizacji. Termin składania wniosków mija 16 czerwca. Jak mówiła Anna Sędziak z OWOP, NGO mogą pozyskać pieniądze na działania proekologiczne o charakterze edukacyjnym, informacyjnym czy promocyjnym, ale też na małe projekty inwestycyjne. Dodała, że organizatorom zależy na projektach włączających lokalną społeczność.

Konkurs regrantingowy na działania integrujące mieszkańców Białegostoku i przebywających w mieście uchodźców finansowany jest ze środków Białegostoku i UNICEF-u, a wnioski można składać do 10 lipca. Sędziak podkreśliła, że o grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z Białegostoku, a działania mają być organizowane na terenie miasta. Można pozyskać 5 tys. zł dotacji. W sumie dzięki temu konkursowi będzie mogło być zorganizowanych 15 działań, jak m.in pikniki, warsztaty czy spotkania.

W konkursie "Splot wartości", który został zlecony OWOP-owi przez Komisję Europejską, będą przyznawane tzw. granty duże, ok. 30 tys. zł - mówiła prezes OWOP Iwona Zaborowska. Dodała, że konkurs będzie przeprowadzony w dwóch naborach, w pierwszym wnioski można składać do 27 lipca. Łącznie skorzysta z niego 10 organizacji z województwa podlaskiego. Pieniądze można pozyskać - jak mówiła Zaborowska - na działania wspierające wartości zapisane w Karcie praw podstawowych UE. Wyjaśniła, że organizacje mogą otrzymać pieniądze na działania, których celem jest podnoszenie świadomości na temat np. praw różnych grup, ale też wolności i demokracji czy też na wspieranie procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursów są na stronie internetowej OWOP.