Podlaskie: Organizatorzy przedstawili gwiazdy Suwałki Blues Festival 2023

Mrozu, Walter Trout, Dżem i Dzieci Bluesa – to gwiazdy które zagrają na Suwałki Blues Festival 2023, który odbędzie się od 6 do 8 lipca w Suwałkach. Zagrają też: Eric Steckel, Kyla Brox, The Brew, Nocna Zmiana Bluesa i Boogie Boys.

Suwałki Blues Festival 2023 (SBF) odbędzie się po raz szesnasty. Potrwa trzy dni. W tym czasie na trzech scenach głównych odbędą się koncerty plenerowe, a na mniejszych scenach koncerty akustyczne. Zaplanowano także śniadania bluesowe, Suwałki Blues Drift 2023, czyli zlot samochodów Mazda MX5, paradę motocykli i koncert na mobilnej platformie.

Festiwal rozpocznie się 6 lipca koncertem Mrozu w Hali Arena Suwałki. Jako support zagra trio w Wielkiej Brytanii - The Brew.

W Suwałkach zagra ponad 40 zespołów bluesowych z Polski i zagranicy. Na scenie wystąpi ok. 200 muzyków. Suwałki Blues Festival to prawdopodobnie największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju.

W sumie będzie można wysłuchać kilkadziesiąt koncertów na scenach plenerowych oraz w klubach i barach. Wstęp na imprezy plenerowe jest wolny. Wieczorne koncerty klubowe są biletowane.

"Mam nadzieję, że to będzie niesamowite przeżycie dla mieszkańców miasta i dla wszystkich fanów bluesa" - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Prezydent poinformował, że po 15 latach może zmienić się miejsce głównej sceny festiwalu. Do tej pory znajdowała się ona w centrum Suwałk, przy Parku Konstytucji 3 Maja. W tym roku może się ona znaleźć na suwalskich bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza.

"Bulwary są wspaniałym miejscem rekreacji mieszkańców i turystów. To także dobre miejsce na wydarzenia muzyczne. Atutem jest otoczenie" - powiedział Czesław Renkiewicz.

W ramach festiwalu odbędzie się też kwalifikacja do European Blues Challenge 2024. Pięć polskich zespołów powalczy dodatkowo o nagrodę prezydenta Suwałk.

Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez bluesowych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów tej muzyki. Kwartalnik "Twój Blues" kilkakrotnie uznawał festiwal za wydarzenie bluesowe roku. Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.

Więcej informacji o wykonawcach SBF można znaleźć na stronie www.suwalkiblues.com