Podlaskie: Oszust udawał urzędnika i ukradł seniorowi 17 tys. zł

Nieznany mężczyzna okradł 88-latka, podając się za pracownika Urzędu Miasta w Sejnach (Podlaskie). Oszust, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego, zabrał z jego domu ponad 17 tysięcy złotych.

Sejneńska policja poinformowała we wtorek, że nieznany mężczyzna podający się za pracownika urzędu miasta, zaczepił pod blokiem 88-letniego mieszkańca. Powiedział, że może mu pomóc w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 400 złotych miesięcznie. Zaproponował, by dokończyć rozmowę w mieszkaniu, na co senior się zgodził.

Oszust zapewnił, że jest w stanie załatwić mężczyźnie dotację unijną. Warunkiem tego miało być przekazanie mu jak największej kwoty gotówki. Fałszywy urzędnik poprosił 88-latka, by przyniósł wszystkie oszczędności. Senior przyniósł kopertę z ponad 17 tys. złotych i 10 funtami brytyjskimi, którą trzymał w szafce, tam też później ją zaniósł.

Z relacji seniora wynika, że razem mieli pójść do urzędu. Oszust wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł kopertę z pieniędzmi. Po wyjściu z domu oznajmił, że jednak sam załatwi sprawę i wróci do 88-latka. Ten w domu zajrzał do szafki. Pieniędzy już w niej nie było. Wówczas o wszystkim powiadomił policję.