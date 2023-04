Podlaskie: Pięć osób rannych w wypadku podczas ucieczki tzw. kuriera przed kontrolą SG

Pięć osób – polski kierowca i czterech Syryjczyków, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią – trafiło do szpitala po wypadku samochodu prowadzonego przez tzw. kuriera nielegalnych migrantów, który k. Białowieży uciekał przed kontrolą SG.

Samochód na łuku drogi wypadł z jezdni i uderzył w drzewo - poinformowała w czwartek rzecznik Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz.

Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek. Ok. godz. 2.00 patrol SG z Białowieży próbował skontrolować kierowcę nissana na gdańskich tablicach rejestracyjnych. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawanych przez funkcjonariuszy, kierowca nie zatrzymał się, a nawet przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku Hajnówki.

Straż Graniczna podjęła pościg. Po ok. 2 km kierujący nissanem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Funkcjonariusze na miejsce wezwali służby ratownicze i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Osoby poszkodowane udało się strażakom wydostać z pojazdu dopiero po rozcięciu karoserii przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

"Kierowcę i czterech pasażerów wezwane na miejsce karetki pogotowia zabrały do szpitali. Kierującym pojazdem okazał się obywatel Polski, natomiast pasażerowie to Syryjczycy, którzy wcześniej nielegalnie przedostali się z terytorium Białorusi do naszego kraju i byli w drodze na zachód Europy" - dodała mjr Zdanowicz.

W ostatnim czasie Podlaski Oddział SG zanotował kilka incydentów związanych z kurierami nielegalnych migrantów. W pościgach funkcjonariusze używali broni, oddając strzały ostrzegawcze, by w ten sposób zmusić kierowców do zatrzymania się.

W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali ponad dwieście osób podejrzanych o pomocnictwo lub organizację nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski.