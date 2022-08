Podlaskie: Piknik wojskowy na przesmyku suwalskim

Setki mieszkańców Suwalszczyzny oraz turystów wzięło w sobotę udział w pikniku wojskowym z okazji święta Wojska Polskiego, który odbył się na bulwarach nad Czarną Hańczą w Suwałkach (Podlaskie).

W pikniku uczestniczyło wielu mieszkańców Suwałk, ale także turyści, którzy przebywają nad rzeką Czarna Hańcza. Wśród nich widać było dużo rodzin z dziećmi, ale także seniorów. Jego uczestnicy chętnie fotografowali się na tle sprzętu wojskowego. Wszyscy mogli też spróbować grochówki wojskowej, którą serwowano na specjalnym stoisku.

Wojsko Polskie zaprezentowało na bulwarach nowoczesny sprzęt bojowy, tj. czołg Leopard, zestaw rakietowy Poprad, wyrzutnię rakietową Langusta, czy transporter opancerzony Rosomak. Dzieci i młodzież mogła zapoznać się z bronią, a dorośli mogli deklarować chęć wstąpienia do służby wojskowej.

Nabór do służby prowadzi na przesmyku suwalskim Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Na pikniku działał Mobilny Punkt Rekrutacyjny.

"Pomimo tego, że znajdujemy się na przesmyku suwalskim nie ma obawy ze strony mieszkańców, by wstępować do wojska. Nie spotkałem się z taką sytuacją, by to hamowało chęci potencjalnych żołnierzy. Ludzie mówią, że tutaj jest bezpiecznie, chcą jednak być przygotowani, chcą uczyć się strzelać, chcą wiedzieć, jak mają zachować się w sytuacji zagrożenia" - powiedział PAP szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk. Jarosław Kowalewski.

Do podejmowania służby wojskowej zachęcał podczas pikniku także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.

"Ten piknik w Suwałkach, jak i inne w kraju, niech dobrze przysłużą się upowszechnianiu idei służby wojskowej, wiedzy o możliwych formach tej służby. Zachęcam tych, którzy spełniają warunki do podejmowania nowej służby, jaką jest zasadnicza, dobrowolna służba wojskowa, ale także służby w wojskach obrony terytorialnej, czy zawodowej służby wojskowej" - powiedział Zieliński.

Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi. Portal Politico napisał niedawno, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby "pierwszym punktem kontaktu".

Ponad miesiąc temu na przesmyku spotkali się prezydenci Polski i Litwy. Prezydent Andrzej Duda podkreślił wówczas, że miejsce, które wówczas wizytowali jest bezpieczne. Prezydent zauważył "absolutnie pełną czujności służbę żołnierzy polskich, litewskich i żołnierzy NATO".