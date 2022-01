Podlaskie: Podczas świąt prawosławnych granica polsko-białoruska będzie strzeżona jak zwykle

Podczas świąt prawosławnych granica polsko-białoruska będzie strzeżona tak samo jak w każdy inny dzień – podkreślił Podlaski Oddział Straży Granicznej. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości są wdzięczni służbom za ochronę granicy. Podkreślają też, że przy stole wigilijnym nie zabraknie pustego talerza dla zbłąkanego wędrowca.

"Służba na granicy podczas świąt prawosławnych będzie wyglądać tak samo jak w każdy inny dzień. Wśród naszych funkcjonariuszy są zarówno osoby wyznania katolickiego, jak i prawosławnego, dlatego też jesteśmy w stanie bez problemu zabezpieczyć granicę podczas świąt grudniowych, ale też w styczniu, kiedy obchodzą je prawosławni. Funkcjonariusze tego wyznania będą mogli świętować, bo służbę na granicy będą pełnić osoby, które już obchodziły święta Bożego Narodzenia" - wyjaśniła rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz.

Rzecznik 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Marek Nabzdyjak zaznaczył, że w grudniu przed świętami katolickimi żołnierze uczestniczyli w spotkaniach ekumenicznych, w których oprócz księży, brali udział również hierarchowie prawosławni.

"Nie możemy oczywiście wykluczyć, że w naszych szeregach są również żołnierze wyznania prawosławnego. Jeżeli wyrażą takie życzenie, aby wziąć udział w nabożeństwach w cerkwiach, które znajdują się w regionie przygranicznym w pobliżu stacjonowania, to taka możliwość oczywiście będzie" - dodał w rozmowie z PAP mjr Nabzdyjak.

Podkreślił, że w tym czasie świątecznym wojsko będzie skupiać się na obserwacji zachowania strony białoruskiej.

"Na przykład pod kątem tego, czy w związku z planowanymi świętami dojdzie do jakichś zmian w zachowaniu służb białoruskich lub pod kątem przepychania migrantów na naszą stronę. Na pewno nasz system patrolowania granic nie ulegnie zmianie. Będziemy chronić granicy tak jak dotychczas" - zapewnił rzecznik dywizji.

Prawosławni mieszkańcy Podlasia kończą ostatnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Szacuje się, że w Hajnówce, 23 km od granicy z Białorusią, około 70 proc. mieszkańców jest wyznania prawosławnego. Główne ulice w mieście są udekorowane ozdobami świątecznymi w kształcie dzwonków czy gwiazdek, przed urzędem miasta stoi renifer z saniami. W sklepach i na mieście znajomi życzą sobie wesołych świąt. W środę po południu na parkingu przed jedną z galerii handlowych w Hajnówce było pełno samochodów.

"W czwartek mamy wigilię. W tym rejonie jest dużo rodzin mieszanych, dlatego ludzie obchodzą często zarówno święta katolickie, jak i prawosławne. Również w naszych służbach są funkcjonariusze różnych wyznań, więc mogą się wymieniać dyżurami w święta, tak jak to było i poprzednimi laty. Mam wrażenie, że sytuacja na granicy się teraz nieco uspokoiła. Wydaje mi się, że z powodu pogody jest mniej prób przekroczenia granicy. Dlatego wiosną może się to zwiększyć" - oceniła mieszkanka Hajnówki.

Inna kobieta w rozmowie z PAP zaznaczyła, że mimo sytuacji na granicy ludzie będą starać się świętować Boże Narodzenie. "Podczas świąt na pewno będą różne przemyślenia. Nawet moi wnukowie się pytają: "Babciu, czy będziesz miała talerzyk dla uchodźcy?". Oczywiście, że tak. Zawsze mamy, a tym bardziej w tym roku. Nawet chciałabym zaprosić kogoś i przyjąć, gdyby była taka możliwość" - podkreśliła mieszkanka Hajnówki.

Również w mniejszych miejscowościach w powiecie hajnowskim ludzie wracali z ostatnich zakupów do domów. Zdaniem pani Nadziei, "dobrze, że żołnierze i strażnicy pilnują granicy, bo będą spokojne święta. "Życzę wszystkiego najlepszego i dużo zdrówka służbom na granicy, to ciężka praca, niebezpieczna. Ale jak to się mówi, służba nie drużba" - dodała pani Nadzieja.

Także pan Michał podkreślił, że "policja i żołnierze dzień i noc pilnują okolicy". "Jesteśmy wdzięczni służbom za ochronę, czuję się bezpieczniej" - zaznaczył.

Mieszkaniec pow. hajnowskiego pan Marek wyjaśnił, że przed świętami Bożego Narodzenia wśród prawosławnych obowiązuje ścisły post, szczególnie w ostatnim przedświątecznym tygodniu.

"Je się wtedy wyłącznie ryby. Wigilia jest podobna do katolickiej, tylko nie dzielimy się opłatkiem, lecz prosforą (chleb liturgiczny używany w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii - PAP). Według tradycji powinna je piec matuszka (żona prawosławnego duchownego - PAP), ale również robią to mniszki w monastyrze. Następnie po kolacji w Wigilię, idzie się na nocne nabożeństwo do cerkwi" - opisał pan Marek.

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy i staroobrzędowcy, obchodzą w czwartek wigilię świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. Przypada ona trzynaście dni po wigilii u katolików, czyli 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 450-500 tys. W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Przez duchownych dane te są jednak uznawane za niemiarodajne. Danych z tegorocznego spisu jeszcze nie ma.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu zanotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., w sierpniu zaś 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości woj. podlaskiego i 68 miejscowości woj. lubelskiego.