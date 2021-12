Podlaskie: Policja zatrzymała kolejnego kuriera nielegalnych imigrantów

Obywatela Ukrainy podejrzanego o pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy zatrzymała policja w województwie podlaskim. W swoim samochodzie przewoził on nielegalnego imigranta z Iraku - poinformował w piątek rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

Do zatrzymania doszło w czwartek wieczorem we wsi Grabowiec (powiat hajnowski). Pełniący tam służbę policjanci z Bielska-Białej skontrolowali na drodze kierowcę forda. Okazało się, że to Ukrainiec, który miał w aucie obywatela Irak nielegalnie przebywającego na terenie Polski.

Kierowca został zatrzymany, a jego pojazd trafił na policyjny parking - dodał Krupa.

Od początku kryzysu migracyjnego policja zatrzymała w Podlaskiem 340 tzw. kurierów nielegalnych imigrantów, czyli osób podejrzanych o ich transport z obszaru przygranicznego w głąb Polski lub za zachodnią granicę. Stawiane są tym kierowcom zarzuty pomocnictwa przy nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusią.

Według policyjnych statystyk, osoby te próbowały przewieźć w ten sposób ok. 1,4 tys. osób.