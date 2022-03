Podlaskie: Policja zatrzymała kolejnego tzw. kuriera nielegalnych imigrantów

Policja zatrzymała w Podlaskiem kolejną osobę podejrzewaną o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusią. Za kierownicą samochodu skontrolowanego w Poniatowiczach siedziała Polka. Od sierpnia ub. roku zatrzymano w regionie ponad 400 tzw. kurierów.

Policja nie podaje, jaki dokładnie był związek zatrzymanej kobiety z nielegalną imigracją przez granicę polsko-białoruską. Zatrzymana została do kontroli drogowej, gdy jechała samochodem na polskich numerach rejestracyjnych, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy, choć nie wiozła cudzoziemców, którzy nielegalnie przeszli przez granicę.

Z policyjnych statystyk wynika, że to 406 osoba zatrzymana w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy od początku trwania kryzysu migracyjnego, czyli od sierpnia 2021 roku. Tzw. kurierzy chcieli przewieźć 1521 osób.

Zatrzymań dokonują też patrole Straży Granicznej. Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku tego roku było to ok. 70 osób podejrzanych o pomocnictwo, w kilku przypadkach doszło do pościgów, bo kierowcy próbowali uciekać. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do ośmiu lat więzienia.

Wobec cudzoziemców zatrzymywanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, oprócz postępowania karnego zostaje wszczęte równolegle postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo tacy cudzoziemcy dostają zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na 5 lat.