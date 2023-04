Podlaskie: Policjanci zatrzymali po pościgu tzw. kuriera nielegalnych migrantów

Policjanci z Bielska Podlaskiego zatrzymali po pościgu tzw. kuriera nielegalnych migrantów. Ukrainiec wiózł czterech Syryjczyków, którzy wcześniej przekroczyli granicę z Białorusi do Polski.

Jak podał zespół prasowy podlaskiej policji, w Brańsku patrol ruchu drogowego chciał zatrzymać do kontroli opla na wielkopolskich numerach rejestracyjnych, który jechał w kierunku Warszawy. Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać.

"Kierowca, jadąc z dużą prędkością przez Brańsk, a następnie przez Patoki, popełnił szereg wykroczeń, m.in. wyprzedzał na skrzyżowaniach. Po kilkunastu kilometrach opel zatrzymał się, a jego kierowca próbował uciekać pieszo w stronę pobliskiego lasu" - podała policja. Tam szybko został zatrzymany. Okazało się, że kierowcą był 22-letni Ukrainiec mieszkający w województwie wielkopolskim.

Kierowca został zatrzymany, a Syryjczycy, których przewoził, zostali przekazani Straży Granicznej. 22-latek podejrzany jest o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy, usłyszał też zarzuty związane z zachowaniem na drodze; za to że nie zatrzymał się do kontroli, stracił też prawo jazdy.

W Hajnówce policjanci zatrzymali do kontroli innego kierowcę, Polaka, który przewoził ośmiu Syryjczyków. Okazało się, że 44-latek z Pomorza ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, do tego był pod wpływem narkotyków. Podobnie jak Ukraińcowi, grozi mu do ośmiu lat więzienia za pomocnictwo do nielegalnego przekraczania granicy. Tu również nielegalni migranci zostali przekazani SG.