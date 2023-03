Podlaskie: Ponad 1,1 mln zł na rozwój czytelnictwa w szkołach i przedszkolach

Ponad 1,1 mln zł na rozwój czytelnictwa otrzymają placówki oświatowe w województwie podlaskim - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku. Wsparcie trafi do 187 bibliotek w szkołach i przedszkolach a także do bibliotek pedagogicznych.

Pieniądze pochodzą z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Jak mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Białymstoku wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, jego ministerstwo wspólnie z resortem kultury od wielu lat zajmuje się propagowaniem czytelnictwa w ramach m.in. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Piontkowski mówił, że jeden z modułów tego programu jest w dyspozycji MEiN. "Mieliśmy okazję po raz kolejny zaproponować szkołom, placówkom oświatowym, a także przedszkolom możliwość uzyskania środków na potrzeby bibliotek szkolnych, bibliotek pedagogicznych. Łącznie w skali roku ok. 30 mln zł trafi do tych placówek oświatowych" - mówił wiceminister.

"Dzięki tym pieniądzom miliony egzemplarzy trafiają do bibliotek szkolnych, wzbogacają księgozbiory, pozwalają zachęcać młodych ludzi do tego, aby rozpoczęli czytanie czy kontynuowali. Dobór lektur, które są kupowane przez biblioteki czy szkoły, pozostaje w ich gestii, to one decydują czy przede wszystkim decydują się na zakup lektur i to jest najczęściej wybierany typ książek, ale poza tym są to nowości wydawnicze i oczywiście książki, które odpowiednie są do wieku dzieci, uczniów i młodzieży, którzy w danej placówce uczą się czy są pod opieką" - mówił Piontkowski.

Podkreślił, że nowością w tym roku jest możliwość pozyskania środków do przedszkoli. Dodał, że od niedawna też środki z programu można pozyskiwać na wyposażenie bibliotek. W ramach programu placówki muszą też przygotować program rozwoju czytelnictwa jak np. wieczorki literackie czy spotkania z autorami. Każda z placówek - jak mówił - mogła uzyskać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Konkurs na ten rok rozstrzygnęło już Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Jak mówiła podlaska kurator oświaty Beata Pietruszko, w regionie 187 przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych otrzymało dofinansowanie w zależności od wielkości. W sumie przyznano ponad 1,1 mln zł.

Pietruszko mówiła, że od 2016 roku szkolne biblioteki otrzymały w Podlaskiem wsparcie na łączną kwotę ok. 6,2 mln zł. "Jest to ważne wsparcie promujące czytelnictwo, doposażające biblioteki szkolne. W tej chwili także przedszkola mogą przeznaczać (środki - PAP) na nowości książkowe czy także promocję czytelnictwa" - mówiła kurator.

Poniedziałkowa konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 6 w Białymstoku, która otrzymała wsparcie wysokości 15 tys. zł. Jak mówiła dyrektorka tej szkoły Katarzyna Matuk, to ogromne wsparcie dla szkoły, dzięki któremu będzie możliwy zakup nie tylko książek, ale remont całej biblioteki. Wymieniła, że zostaną kupione nowe regały, półki, stworzone będzie też miejsce do czytania, o które zabiegała sama młodzież. Ma być też zakupione oprogramowanie komputerowe do obsługi biblioteki, dzięki czemu uczniowie będą mogli wypożyczać książki za pomocą elektronicznych kart.

Matuk mówiła, że w ramach promocji czytelnictwa będą organizowane spotkania z lokalnymi pisarzami. Natomiast, jeśli chodzi o zakup nowych książek do biblioteki, to listę stworzyli sami uczniowie. Zapewniła, że będzie ona zweryfikowana i w miarę możliwości te książki zostaną zakupione. "To spełnienie ich oczekiwań" - dodała.