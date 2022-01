Podlaskie: Ponad 100 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem; 33 tys. odbiorców bez prądu

Ponad sto interwencji zanotowali w piątek do wczesnego popołudnia strażacy w Podlaskiem w związku ze skutkami silnego wiatru - podało PAP Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP w Białymstoku. PGE Dystrybucja poinformowało, ze 33 tys. odbiorców nie ma prądu.

Strażacy informują, że w zdarzeniach nie ucierpiał żaden człowiek.

Kilkanaście samochodów zostało uszkodzonych w Białymstoku. Na te auta stojące na zakładowym parkingu przy ul. Produkcyjnej spadła konstrukcja z panelami fotowoltaicznymi - podali strażacy.

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia publikowanych w mediach społecznościowych widać, że zniszczenia są duże. Auta są zniszczone w różnym stopniu (mają pobite szyby, poniszczone karoserie), widać także np. wybite szyby w oknach zakładu, uszkodzone elementy dachu zakładu, na dachu widać też pozostałości metalowej konstrukcji, na której były panele fotowoltaiczne.

Kpt. Dawid Juchimowicz z PSP powiedział na miejscu zdarzenia, że strażacy "dostali informację, że panele fotowoltaiczne osunęły się na samochody, 13 z nich zostało zniszczonych" (Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP mówi PAP o 11 uszkodzonych samochodach). Konstrukcja z panelami miała zostać poderwana przez silny wiatr. Strażacy informują, że pracownicy odłączali prąd z instalacji, strażacy to zabezpieczali, także teren. Juchimowicz dodał, że niewykluczone, że niektóre samochody będą się nadawać tylko do kasacji, bo zniszczenia są znaczne.

Do ok. 33 tys. wzrosła w piątek po południu liczba odbiorców, którzy nie mają prądu - poinformowała PAP Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja SA.

Najwięcej odbiorców bez prądu, blisko 18 tys., jest w Rejonie Energetycznym Białystok Teren. Bajerska podała, że dotyczy to przede wszystkim terenu powiatów monieckiego, sokólskiego i białostockiego. Na terenie RE Łomża bez prądu pozostaje ok. 7,3 tys., RE Bielsk Podlaski ok. 5,2 tys., RE Suwałki ok. 3,3 tys. odbiorców.

Bajerska powiedziała, że w terenie pracuje ponad 80 ekip usuwających awarie. Wyjaśniła, że tam, gdzie linia przyjmuje napięcie, to załączone jest ono zdalnie, a jeśli dany odcinek linii nie przyjmuje napięcia, to wtedy - jak dodała - jedzie wóz lokalizacyjny, sprawdza, jak wygląda sytuacja i jeżeli nie są w stanie sami jej naprawić, wzywana jest ekipa. Bajerska podała, że wiatr ma się uspokajać, więc energetycy liczą, że nie powstanie więcej szkód.

Z najnowszego komunikatu IMGW wynika, że siny wiatr daje się we znaki mieszkańcom całego regionu. Posterunki meteorologiczne zanotowały np. porywy wiatru do 70-75 km/h w Różanymstoku i Jabłonowie-Wypychach, a w Biebrzy - 83 km/h. "W innych punktach porywy osiągają 50-65 km/h. Jednak lokalnie nadal jeszcze możliwe wartości do 90-100 km/h" - podano w komunikacie.