Podlaskie: Poseł PSL Stefan Krajewski współliderem listy wyborczej Trzeciej Drogi do Sejmu

Poseł PSL Stefan Krajewski jest "dwójką" na liście Trzeciej Drogi do Sejmu w Podlaskiem; liderem listy jest szef Polski 2050 Szymon Hołownia.

We wtorek w centrum Białegostoku ludowcy zaprezentowali swoich czternastu kandydatów na liście wyborczej Trzeciej Drogi do Sejmu w Podlaskiem. W ramach paktu senackiego opozycji PSL ma też swojego kandydata do Senatu w jednym z trzech okręgów w regionie. "To ta zieleńsza część listy, ale razem gramy w jednej drużynie" - powiedział dziennikarzom Krajewski.

W 2019 roku zdobył on dla PSL jedyny poselski mandat w Podlaskiem. Przedstawił się jako "lider numer dwa" listy Trzeciej Drogi do Sejmu w tym regionie. Kandydaci PSL mają parzyste miejsca na tej liście.

Kandyduje m.in. Agnieszka Zawistowska, szefowa biura zarządu wojewódzkiego PSL (miejsce nr 4.) i były marszałek województwa Jerzy Leszczyński (miejsce ostatnie 28.). Największą grupę stanowią radni powiatowi i sejmiku województwa oraz przedsiębiorcy związani z rolnictwem.

Kandydatem w wyborach do Senatu w okręgu nr. 59 jest Cezary Cieślukowski - wiceprzewodniczący sejmiku, w przeszłości m.in. wojewoda suwalski.

"To lista ludzi przedsiębiorczych, pracowitych, tych którzy mówią dzisiaj +dość kłótni i do przodu+" - podkreślił Krajewski, nawiązując do hasła wyborczego Trzeciej Drogi.

"Nie możemy pozwolić na to, że ciągle będziemy rozliczać się z przeszłości. Był na to czas, żeby rozliczyć przeszłość. Dzisiaj musimy myśleć jak pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, żeby doganiać te regiony które rozwinęły się szybciej i nadrabiać zapóźnienia, które były w naszym województwie" - dodał poseł PSL.

