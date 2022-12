Podlaskie: Prawomocny wyrok ws. celowych podpaleń; skazany był strażakiem OSP

Na półtora roku więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Białymstoku młodego mężczyznę za współudział w podpaleniach zabudowań gospodarczych w podmiejskiej gminie Michałowo. To utrzymanie wyroku pierwszej instancji. Obrona chciała kary łącznej w zawieszeniu. Orzeczenie jest prawomocne.

Proces w pierwszej instancji dotyczył dwóch mężczyzn; obaj zostali skazani, mają też solidarnie zapłacić za szkody wywołane pożarami (z wyłączeniem tych, które pokryło ubezpieczenie), przekraczające łącznie 57 tys. zł.

Obu oskarżonych - mieszkańców gminy Michałowo w wieku 23 i 33 lat - zatrzymano w maju 2020 roku, gdy doszło do dwóch pożarów. Początkowo byli tymczasowo aresztowani. W pierwszym z pożarów całkowicie spłonął drewniany budynek gospodarczy, a właściciel swoje straty oszacował na 23 tys. zł. W drugim przypadku ogień objął stodołę i przylegający do niej warsztat z wyposażeniem i tu straty - według właściciela - sięgnęły 111 tys. zł (biegły powołany przez sąd wyliczył je na ok. 42,3 tys. zł); zagrożona była też obora, a w niej stado blisko 30 owiec.

Ostatecznie zarzutami objęto też pożar altanki (domku letniskowego) na terenie ogródków działkowych, do którego doszło we wrześniu 2018 roku, gdzie straty materialne oszacowano na 15 tys. zł.

Zarzuty dotyczyły wywołania pożaru, jako zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach i podżegania do zniszczenia mienia. Jedna z hipotez mówiła o podpaleniach z powodów finansowych. Obaj mężczyźni byli bowiem druhami pobliskich jednostek OSP. Wiedzieli, że w momencie, w którym zostaną zaalarmowani i pojadą na akcję, będą mieli z tego przypływ gotówki; strażacy OSP mają ustaloną godzinową stawkę za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do których są wzywani.

Prokuratura przyjęła w akcie oskarżenia, że taka mogła być motywacja oskarżonych. Domagała się dla nich kar łącznych 3,5 roku oraz trzech lat i dwóch miesięcy więzienia. Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zapadły wyroki skazujące: rok i cztery miesiące więzienia oraz półtora roku więzienia. Pierwszy się uprawomocnił, drugi zaskarżył obrońca.

Sąd Okręgowy w Białymstoku we wtorek wyrok utrzymał, apelację oddalając w całości. Uznał za udowodnione, że oskarżony był współsprawcą trzech podpaleń (przyznawał się do dwóch) i nie działał pod wpływem gróźb drugiego z oskarżonych (prywatnie jego szwagra); karę półtora roku więzienia bez zawieszenia uznał za właściwą.

Sędzia Dorota Niewińska uzasadniała, że oskarżony działał w sposób świadczący o znacznym stopniu demoralizacji, zwracała uwagę, że motywacją była chęć zemsty (takie miało być tło jednej z podpaleń) i pieniądze za udział w akcjach OSP, niewspółmierne do strat materialnych wywołanych pożarami. Sąd ocenił, że te okoliczności świadczące na niekorzyść sprawcy, przeważyły w wyroku nad takimi, jak młody wiek, wcześniejsza niekaralność czy częściowe przyznanie się.