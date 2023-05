Podlaskie: Prezes PiS oraz szef MON odwiedzili jedną z rodzin we wsi Rudawka (aktualizacja)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili w sobotę rodzinę ze wsi Rudawka (Podlaskie) nieopodal granicy z Białorusią. Rodzina mówiła dziennikarzom, że gdy powstała zapora, to czują się bezpieczniej; liczą, że wrócą do nich turyści.

Lider PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak przebywają w sobotę z wizytą w województwie podlaskim, gdzie wspólnie zainicjowali w Kopczanach akcję "Trasa dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości".

Przed konferencją prasową w Kopczanach, politycy odwiedzili jedną z rodzin we wsi Rudawka. To mała wieś nieopodal granicy z Białorusią, na której od prawie roku funkcjonuje zapora zbudowana w związku z kryzysem migracyjnym.

We wsi odwiedzili rodzinę państwa Kozielskich, która prowadzi tu nieduży sklep, a także agroturystykę. Blisko godzinne spotkanie z politykami odbyło się w ich domu.

Podczas części rozmowy, w której mogli uczestniczyć dziennikarze, Jarosław Kaczyński mówił o rodzinie i podkreślał, że "to fundament". Przed odjazdem szef MON życzył rodzinie powrotu turystów, kiedy - jak mówił - jest już bezpiecznie.

Po spotkaniu rodzina nie chciała powiedzieć dziennikarzom, jakie tematy były poruszane. Pan Dariusz podkreślił, że spotkanie było bardzo miłe, a rozmowa ciekawa.

Mówił, że Rudawka to bardzo spokojna wieś. Jego żona, pani Marzena, dodała, że jest to "piękny koniec świata". Do granicy z Białorusią jest ok. kilometra. Małżeństwo podkreślało, że życie zmieniło się, kiedy rozpoczął się kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy. Pan Dariusz mówił, że to był szok zobaczyć uchodźców w Rudawce, najpierw byli to pojedynczy ludzie, a później całe grupy. "Całe szczęście, że już ich nie ma, czujemy się spokojniej póki mamy wojsko, póki mamy zaporę. Jest dobrze" - zaznaczył pan Dariusz.

Pani Marzena mówiła, że w związku z tą sytuacją na granicy, sporo się zmieniło także w prowadzeniu rodzinnej firmy, bo przestali przyjeżdżać turyści. Dodała, że także inni mieszkańcy wsi, którzy prowadzili agroturystykę, narzekali na brak turystów. W jej ocenie teraz, kiedy na granicy jest zapora i jest bezpiecznie, turyści powoli będą wracali. Choć - jak zauważył pan Dariusz - sezon zacznie się dopiero w wakacje i wtedy będzie można ocenić.

Małżeństwo mówiło, że w Rudawce nie ma zbyt wiele atrakcji, ale turystów przyciąga tu Kanał Augustowski, a wcześniej także wodne przejście graniczne z Białorusią na kanale w Rudawce, które od pandemii jest nieczynne. Ich zdaniem turyści zawsze zwracali uwagę, że w Rudawce i okolicach są piękne tereny i żyją tu dobrzy ludzie.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem - zbudowanej w ub. roku na 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m. Do zakończenia budowy zapory elektronicznej brakuje jeszcze 150 metrów instalacji na ostatnim z jedenastu odcinków, zlokalizowanym w okolicach Narewki i Białowieży; prace techniczne uniemożliwiają tam obecnie warunki w terenie, bo miejsca te są zalane wodą. Instalacja będzie możliwa, gdy poziom wody opadnie.