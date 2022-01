Podlaskie: Przedłużone areszty dla dwóch podejrzanych o zniszczenie samochodów Medyków na Granicy

Białostocki sąd przedłużył o kolejne dwa miesiące areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zniszczenie we wsi Świnoroje koło Narewki (Podlaskie) samochodów osób związanych z inicjatywą Medycy na Granicy. Za podejrzaną o to samo kobietą wystosowany został list gończy; jej obrońca złożył wniosek o tzw. list żelazny.

Medycy na Granicy to inicjatywa osób z wykształceniem medycznym, które w strefie przy granicy z Białorusią pomagały nielegalnym imigrantom potrzebującym pomocy.

Do zniszczenia pięciu aut należących do członków tej grupy doszło w połowie listopada ub. roku. Na opublikowanych wtedy w mediach społecznościowych przez Medyków na Granicy zdjęciach widać było, że auta mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię; samochody miały też poprzebijane opony.

Po kilku dniach policja zatrzymała trzy osoby podejrzewane o związek z tym przestępstwem: dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę. To mieszkańcy Białegostoku, jak podawała policja - związani z miejscowym środowiskiem pseudokibiców. Do śledztwa zabezpieczono ich telefony komórkowe, laptopy oraz niebezpieczne narzędzia - maczety i noże.

Cała trójka usłyszała zarzuty zniszczenia mienia; grozi za to do pięciu lat więzienia. Sąd początkowo aresztował obu mężczyzn na dwa miesiące, zaś w przypadku kobiety odmówił zastosowania takiego środka zapobiegawczego; zrobił to jednak sąd drugiej instancji, bo hajnowska prokuratura postanowienie zaskarżyła.

Jak poinformował w piątek PAP szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jan Andrejczuk, w tym tygodniu sąd przedłużył areszt wobec obu mężczyzn o kolejne dwa miesiące. Śledczy liczą na to, że w tym czasie uda się śledztwo zakończyć i skierować do sądu akt oskarżenia. Jeden z podejrzanych, którego DNA zabezpieczono na miejscu przestępstwa, przyznał się, drugi z mężczyzn nie przyznaje się do udziału w zniszczeniu samochodów.

Kobieta poszukiwana jest listem gończym, bo przebywa za granicą. Jak wynika z informacji, którymi dysponuje prokuratura, chodzi o jeden z krajów skandynawskich. Obrońca podejrzanej wystąpił do sądu o wydanie dla niej tzw. listu żelaznego - dokumentu zapewniającego jej pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego wyroku sądowego. W procedurze wydawania takiego listu Sąd Okręgowy w Białymstoku zwrócił się już o opinię do prokuratury - była ona negatywna.