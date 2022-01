Podlaskie: Przedstawiciele władz złożyli prawosławnym życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w Podlaskiem złożyli życzenia społeczności prawosławnej i wiernym innych obrządków wschodnich z okazji świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. 6 stycznia wypada wigilia tych świąt.

Największe w kraju skupiska wiernych Cerkwi są właśnie w tym regionie i to głównie tam Boże Narodzenie świętowane jest przez prawosławnych według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach.

Życzenia z okazji tych świąt wystosowali do prawosławnych mieszkańców regionu i wiernych innych obrządków wschodnich - publikując je w mediach społecznościowych i na stronach internetowych urzędów - wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa Artur Kosicki i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Wojewoda Paszkowski i jego dwoje zastępców złożyło prawosławnym życzenia "zdrowia, pomyślności oraz wielu pięknych chwil spędzonych przy wspólnym wigilijnym stole".

"Niech radość z narodzin Jezusa zagości w każdym domu, a przy wigilijnym stole nikogo nie zabraknie. Niech te święta będą wypełnione wiarą, nadzieją i miłością, a nowy rok przyniesie wiele dobrych i szczęśliwych dni" - takie życzenia opublikował marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, jego zastępca Adam Musiuk i prawosławni radni również złożyli życzenia tym mieszkańcom miasta, którzy teraz obchodzą Boże Narodzenie. "Zdrowia, pokoju i spokoju, abyście te święta spędzili w rodzinnej atmosferze (...) Niech 2022 rok przyniesie państwu wiele szczęścia i radości" - mówił Truskolaski w nagraniu opublikowanym przez magistrat.

"Niech te święta będą zimowe za oknem i ciepłe w waszych sercach" - takie życzenia złożyła radna Joanna Misiuk. "Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda" - dodała radna Ksenia Juchimowicz.

Nie ma dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys. W poprzednim spisie powszechnym (danych ze spisu z 2021 r. jeszcze nie ma) przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak za hierarchów polskiej Cerkwi za niemiarodajne.

Oprócz prawosławnych Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzą również wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy i staroobrzędowcy.