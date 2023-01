Podlaskie: Przedstawiciele władz złożyli wiernym obrządków wschodnich życzenia z okazji Bożego Narodzenia

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w Podlaskiem złożyli życzenia społeczności prawosławnej i wiernym innych obrządków wschodnich, z okazji świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. 6 stycznia wypada wigilia tych świąt.

Największe w kraju skupiska wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego są właśnie w tym regionie i to głównie tam Boże Narodzenie świętowane jest przez prawosławnych według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach.

Życzenia z okazji tych świąt wystosowali do prawosławnych mieszkańców regionu i wiernych innych obrządków wschodnich - publikując je w mediach społecznościowych, w lokalnym radiu i telewizji czy na stronach internetowych urzędów - wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa Artur Kosicki i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Wojewoda Paszkowski wraz z zastępcami złożył prawosławnym życzenia "dobrego zdrowia, pomyślności oraz wielu pięknych chwil spędzonych przy wspólnym wigilijnym stole".

"W naszej tradycji to czas rodzinnych spotkań - życzę, aby przebiegały one w dobrej atmosferze, by nikt nie czuł się osamotniony i opuszczony. Życzę, aby przeżywane ponownie narodziny Jezusa Chrystusa były dla nas źródłem wiary i nadziei na lepsze jutro. Niech Betlejemska Gwiazda oświetla nam jak najkrótsze i najbezpieczniejsze drogi do dobrych celów" - podkreślił wojewoda. "Niech towarzyszy nam wewnętrzny spokój, który będzie się przekładał na pokój między ludźmi" - dodał.

"Niech Chrystusowy pokój i siła rozjaśni każde życie. Niech wiara odmieni serca, przyniesie Boże błogosławieństwo, da ukojenie, siłę oraz miłość" - takie życzenia złożył prawosławnym i wiernym innych obrządków wschodnich zarząd województwa podlaskiego i przewodniczący sejmiku.

"Niech te świąteczne dni będą czasem wytchnienia od trudów codzienności, czasem spotkań w gronie najbliższych, a towarzysząca mu radosna atmosfera, będzie obecna w państwa domach przez cały rok" - mówił marszałek Artur Kosicki w nagraniu opublikowanym w mediach.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski życzył obchodzącym teraz Boże Narodzenie, by przy świątecznym stole "nie zabrakło wiary w to, że otaczający nas świat może być - mimo wszystko - lepszy, bez względu na to, co dzieje się tuż obok nas". "Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas, wypełnią: szczęście, spokój i uśmiech. W te dni dzielcie się państwo z najbliższymi ciepłem i radością" - mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych miasta.

Nie ma dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też Główny Urząd Statystyczny w niedawnym raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021".

W poprzednim spisie powszechnym (danych ze spisu z 2021 roku jeszcze nie ma) przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak za hierarchów polskiej Cerkwi za niemiarodajne.

Oprócz prawosławnych, Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzą również wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy i staroobrzędowcy.