Podlaskie: Przez śnieżycę utrudniona jazda na drogach w regionie

Padający w piątek od wczesnego popołudnia śnieg utrudnia jazdę kierowcom w Podlaskiem. W Białymstoku ruch na ulicach jest spowolniony, na co wpływają także godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Tylko na drogach krajowych i ekspresowych nawierzchnie są czarne i mokre, miejscami zalega jednak błoto pośniegowe. Przy odśnieżaniu pracuje po południu (stan na godz. 16) 35 różnych jednostek sprzętu - poinformował PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski. Sytuacja jest zła na małych, lokalnych drogach, są śliskie i zasypane śniegiem.

Po południu(po 17 ) przywrócono normalny ruch na trasie S8 Warszawa-Białystok w rejonie węzła drogowego Kobylin na odcinku Zambrów-Jeżewo. Rano doszło tam do kolizji dwóch tirów. Policja informowała, że do kolizji doszło, gdy w tira stojącego na pasie awaryjnym uderzyła inne ciężarówka.

W związku z opadami śniegu, już wczesnym popołudniem firmy odpowiedzialne za odśnieżanie miasta rozpoczęły posypywanie ulic solą oraz odśnieżanie. Rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej poinformowała PAP, że na ulicach pracuje po południu 46 pługopiaskarek. Ruch aut w mieście jest spowolniony, ale odbywa się w miarę normalnie, bez większych zakłóceń. Dodała, że sytuację obserwuje Straż Miejska i jeśli gdzieś pojawią się problemy, będą rozwiązywane.

IMGW ostrzegało już wcześniej, że w nocy z piątku na sobotę na Suwalszczyźnie może wystąpić silny mróz. Temperatura może spaść do minus 15 stopni C, a w nocy z soboty na niedzielę do minus 19 stopni.