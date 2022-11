Podlaskie: Rok 2023 w regionie Rokiem Kodeksu Supraskiego

Rok 2023 został ustanowiony w Podlaskiem Rokiem Kodeksu Supraskiego. Stanowisko w tej sprawie przyjęli w poniedziałek po południu radni sejmiku województwa podlaskiego. Kodeks Supraski to cenny zabytek piśmiennictwa słowiańskiego wpisany na listę "Pamięci świata" UNESCO.

Stanowisko przyjęto bez głosu sprzeciwu. Za było 28 radnych, jedna osoba nie głosowała, jedna była nieobecna.

Z wnioskiem o ustanowienie roku 2023 w regionie Rokiem Kodeksu Supraskiego wystąpił prawosławny arcybiskup białostocko-gdański Jakub - poinformowała dyrektor biura kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Agata Puchalska.

Uzasadniała, że w roku 2023r. wypadają ważne rocznice dla tego zabytku piśmiennictwa: tysiąclecie istnienia, 500-lecie przybycia do klasztoru supraskiego oraz 200-lecie odnalezienia kodeksu w supraskim monasterze.

"Kodeks supraski odkryty 200 lat temu w bibliotece monasteru supraskiego przez pochodzącego z Wólki Wygonowskiej na Podlasiu księdza Michała Bobrowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, należy do największych skarbów chrześcijańskiej kultury słowiańskiej i światowej. Rękopis powstał ponad tysiąc lat temu w państwie bułgarskim jako efekt działalności najbliższych uczniów Św. Cyryla i Metodego" - odczytywała Puchalska.

Dodała, że kodeks to wyjątkowy pomnik piśmiennictwa Słowian. Przypomniała, że ok. 500 lat temu trafił do Supraśla.

Dyrektor poinformowała, że w ramach Roku Kodeksu Supraskiego będzie wydane tłumaczenie Kodeksu Supraskiego na język polski, powstaną trzy rzeźby - pulpity z kamienia z otwartym Kodeksem Supraskim. Znajda się one w Białymstoku, Supraślu i Wólce Wygonowskiej. Powstanie też publikacja dla dzieci.

Puchalska przypomniała, że w trakcie badań rękopis kodeksu został podzielony na trzy części: 151 kart znajduje się w Polsce( Biblioteka Narodowa w Warszawie), 118 w Lublanie, 16 w Petersburgu.

W 2007 r. zabytek wpisano na prestiżową listę "Pamięci świata" UNESCO, która rejestruje najbardziej wartościowe obiekty światowego dziedzictwa.