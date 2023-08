Podlaskie: Rozpoczęła się odprawa służb mundurowych z udziałem szefów MON, MSWiA i MSZ

W dawnej Placówce Straży Granicznej w Krynkach (Podlaskie) rozpoczęła się odprawa ze służbami mundurowymi dotycząca sytuacji na granicy. W odprawie bierze udział szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Odprawa, która rozpoczęła się po godz. 12 w Krynkach dotyczy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W wydarzeniu uczestniczą szefowie MSWiA, MON i MSZ. Po zakończeniu odprawy ministrowie udadzą się do Usnarza Górnego (Podlaskie), gdzie ok godz. 13 planowane jest oświadczenia dla mediów.

Jak podkreślił MON we wtorkowym komunikacie, obecnie w służbę na granicy zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy od 2021 wspierają Straż Graniczną w odpieraniu ataków hybrydowych przeprowadzanych przez reżim białoruski na granice Polski.

Zadania w ramach wzmacniania systemu obrony granicy polsko-białoruskiej - jak przekazał resort obrony - realizują pododdziały 16. Dywizji Zmechanizowanej, 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz aktualnie tworzonej 1. Dywizji Piechoty Legionów. W celu zapewnienia obecności wydzielonych pododdziałów oraz demonstracji zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na próby destabilizacji sytuacji na wschodniej granicy, powołano również dodatkowo zgrupowanie zadaniowo-szkoleniowe, w którego skład wchodzą również m.in. żołnierze ww. związków taktycznych oraz 17. Brygady Zmechanizowanej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 21. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, WOT, Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Specjalnych.

Żołnierze realizujący zadania na granicy są wyposażeni m.in. w KTO Rosomak, moździerze "Rak", czołgi Leopard, zestawy rakietowe Piorun, sprzęt inżynieryjny, rozpoznawczy i bezzałogowe statki powietrzne; działania te mają również zapewnione wsparcie lotnicze w postaci śmigłowców - przekazał również MON.

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Mariusz Kamiński, Agne Bilotaite, Maris Kuczinskis i Lauri Laanemets po spotkaniu wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli, że ich odpowiedź na destabilizujące działania Rosji lub Białorusi będzie wspólna, zdecydowana i odpowiednia. - Jeśli dojdzie do krytycznego incydentu na granicy z Białorusią, zamkniemy wszystkie przejścia graniczne. Te same mechanizmy będą dotyczyły granicy z Rosją - poinformował wówczas Kamiński i ministrowie z państw bałtyckich. Takim incydentem będzie użycie broni lub masowe nielegalne przejście granicy.

Ministrowie zażądali też od białoruskiego reżimu natychmiastowego usunięcia grupy Wagnera z terenu Białorusi oraz wycofania wszystkich nielegalnych migrantów gromadzonych przez służby białoruskie z terenów przygranicznych i odesłania ich do krajów pochodzenia.