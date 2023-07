Podlaskie: Rozpoczyna się wędrowny teatralny "Wertep"

W przystani kajakowej, nad rzeką, w parku, ale też w przydomowych ogrodach, będzie można obejrzeć kilkanaście przedstawień dla dzieci i dorosłych - w sobotę rozpoczyna się 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Wertep", który odwiedzi 10 miejscowości Podlasia.

Nazwa "Wertep" nawiązuje do teatrów wędrujących, które funkcjonowały przed wojną na terenie Podlasia. Na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej działały wtedy teatry wiejskie, które odgrywały sztuki obrzędowe, misteryjne, jarmarczne. Festiwal, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka", ma nawiązywać do tych tradycji.

"To nie jest popis czy konkurs spektakli, tylko to jest możliwa przyjemność spotkania się ludzi przy okazji oglądania spektakli teatralnych" - powiedział PAP dyrektor artystyczny festiwalu Dariusz Skibiński. Podkreślił, że na spektakle przychodzą dzieci z rodzicami, babciami, przyjaciółmi i to jest rodzaj takiej rodzinnej integracji, a w sytuacji innej niż codzienne spotkania. "+Wertep+ jest po prostu pretekstem do spotkań" - dodał.

W tym roku na festiwalu zostanie zaprezentowanych 15 spektakli teatrów przede wszystkim polskich, ale będzie to też okazja do zobaczenia projektu ukraińskiego. W repertuarze znalazły się zarówno spektakle dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

"Wertep" rozpocznie się w sobotę po południu w Drohiczynie, a spektakle będą grane nad Bugiem aż do wieczora. Dzieci będą mogły poznać przygody Żubra Pompika i warszawskie legendy, nieco starsi, a wszyscy wziąć udział w teatralnej paradzie "Danse Macabre" Teatru A3. W kolejne weekendy festiwal zawita m.in. do Narewki, Narwi i Orli.

Skibiński wyjaśnił, że tegoroczny festiwal tematycznie "jest bardziej serio i refleksyjnie". Wymienił spektakl m.in. "Carmen Funebre" Teatru Biuro Podróży, który - jak opisał Skibiński - "jest takim zestawieniem człowiek a zgroza wojny". Na festiwal przyjedzie też grupa ukraińskich dzieci, która pod opieką instruktorów tworzyła we Lwowie spektakl o wojnie widzianej oczami młodych ludzi.

Jednym z kierunków, który chce rozwijać "Wertep" są spotkania w małych społecznościach, w ogrodach. Skibiński mówił, że idea narodziła się w ubiegłym roku, gdy spektakle zagrano w ogrodach w trzech wsiach i - jak podkreślił - pomysł chwycił. "Były to spotkania mieszkańców wsi, ale też turystów, mieszkańców sąsiednich wsi i okazało się, że teatr jest okazją do otwarcia się, rozmowy, poznania się" - powiedział.

W tym roku w jeden festiwalowy dzień, 5 sierpnia, spektakle zostaną zagrane w pięciu wsiach, w ogrodach ludzi, którzy sami zgłosili chęć udostępnienia swojej przestrzeni. Skibiński podkreślił, że to działanie jest warte wspierania i rozwijania.

Festiwal zakończy się 6 sierpnia w Hajnówce, gdzie będzie można zobaczyć kilka spektakli pokazywanych wcześniej w innych miejscowościach, ale też zupełnie nowe, na finał zostanie pokazane przedstawienie "Carmen Funebre" Teatru Biuro Podróży.

"Wertep" otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finansowany jest też ze środków poszczególnych gmin i ośrodków kultury.