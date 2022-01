Podlaskie: Rozpoczynają się ferie zimowe, władze i służby apelują o bezpieczeństwo

Piątek będzie ostatnim dniem zajęć w szkołach w Podlaskiem przed rozpoczynającymi się w regionie feriami zimowymi. Wojewoda, kurator oświaty, sanepid i służby apelowali w czwartek o zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa w czasie odpoczynku.

Rozpoczyna się akcja "Bezpieczne ferie", która będzie polegać na kontrolach tego bezpieczeństwa.

"Rozpoczyna się okres feryjny. Chcielibyśmy zaapelować o to, aby ten okres wypoczynku był jak najbardziej bezpieczny. Naszą troską jest to, aby zapewnić jak najlepsze warunki do spędzenia wolnego czasu i w tych formach zorganizowanych i niezorganizowanych dla naszej młodzieży" - powiedział na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Dodał, że należy pamiętać także o tym, że "nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, przestrzegania zasad bezpieczeństwa", samodyscypliny, koniecznej opieki ze strony rodziców, opiekunów.

Wojewoda podkreślał, że bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą. "Oczywiście troską nas napawa pogarszająca się sytuacja epidemiczna, która na pewno może wpłynąć i zakłócić te różne przygotowane uprzednio formy wypoczynku" - zaznaczył Paszkowski.

Podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka poinformowała, że do kuratorium wpłynęło od organizatorów wypoczynku 196 zgłoszeń form wypoczynku - to dane zbliżone do tych z 2020 r. W bazie MEiN jest ich już 180. Na terenie województwa to 151 form wypoczynku. To głównie półkolonie w miejscu zamieszkania, ale też zimowiska. Kurator apelowała do rodziców o sprawdzanie, czy dana forma wypoczynku jest w bazie, bo jeśli nie, oznacza to, że jest nielegalna.

Beata Pietruszka poinformowała, że wspólnie z policją, sanepidem i z innymi służbami będą się odbywać kontrole form wypoczynku.

Podlaski wojewódzki inspektor sanitarny Ewa Jakubowicz przypomniała, że wypoczynek jest organizowany według obowiązujących konkretnych wytycznych ministerialnych, ale też sanitarnych, np. w sprawie liczby osób zakwaterowanych, limitów, żywienia i środków ochronnych związanych z pandemią. Przypomniała, że np. rodzice - na zasadzie dobrowolności - okazują organizatorom wypoczynku paszporty covidowe dzieci. "Jeżeli tego nie przedstawi, traktujemy dziecko jako niezaszczepione"- dodała.

Jakubowicz oceniała, że obecna sytuacja epidemiologiczna w regionie pozwala na organizację wypoczynku. Wyjaśniła, że - mimo tendencji wzrostowej - region wciąż należy do tych, gdzie zakażeń jest potwierdzanych najmniej. Zaznaczyła, że podstawą do odwołania danej formy wypoczynku może być wystąpienie ogniska zakażenia koronawirusem, czyli gdy zachorują dwie osoby.

Kontrole autobusów przewożących dzieci, ruchu drogowego zapowiada policja, inspekcja transportu drogowego.

"Podczas każdej takiej kontroli inspektorzy sprawdzają stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz analizują jego czas pracy" - powiedział wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział, że policja ma informacje o miejscach wypoczynku, przed feriami była akcja edukacyjna na temat bezpieczeństwa. Dodał, że zdarza się niestety także nieodpowiedzialne zachowanie ze strony dorosłych w trakcie organizacji zabaw dla dzieci na powietrzu, które może źle się kończyć. Zachęcał, aby rodzice zgłaszali wyjazdy autobusów, inspektorzy będą przyjeżdżać na kontrole.

Straż pożarna oferuje np. przygotowanie ślizgawek w ramach akcji "Bezpieczne lodowiska 2022" - jeżeli będzie na to pozwalać pogoda. Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Piotr Chojnowski poinformował, że strażacy ratownicy mają także brać udział w pokazach bezpieczeństwa zachowania na akwenach wodnych, gdy dochodzi o załamania się lodu: jak ratować się samemu, czy jak ratować innych.

Autor: Izabela Próchnicka

kow/ joz/