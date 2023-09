Podlaskie: Sasin, Hołownia, Truskolaski, Bosak, Krutul w pojedynku "jedynek" do Sejmu w regionie

Szef MAP Jacek Sasin (PiS), lider Polski 2050 Szymon Hołownia i trzej obecni posłowie Krzysztof Truskolaski (KO), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Paweł Krutul (Lewica) - to "jedynki" list wyborczych głównych komitetów wyborczych Podlaskiem. Ciekawy będzie pojedynek kandydatów ze środowiska prawosławnego.

Do podziału w regionie (okręg nr 24) jest czternaście mandatów do Sejmu. W 2019 roku osiem zdobyło PiS, trzy Koalicja Obywatelska i po jednym PSL, KW SLD i Konfederacja.

Lider ówczesnej listy PiS, obecny wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski tym razem startuje z 6. miejsca. "Jedynką" jest Jacek Sasin, miejsca za nim mają Jacek Bogucki, Adam Andruszkiewicz, Bogumiła Olbryś i Jarosław Zieliński. Bogucki to senator obecnej kadencji; zdecydował się na start w wyborach do Sejmu (w przeszłości był już posłem PiS kilku kadencji); za to do Senatu o jeden z trzech mandatów w regionie powalczy jego żona Anna Bogucka - burmistrz Czyżewa.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin to debiutant w wyborach w Podlaskiem (w 2019 roku walczył o mandat poselski z listy PiS na Lubelszczyźnie). Zupełnym debiutantem w wyborach parlamentarnych jest pierwszy na liście Trzeciej Drogi - lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który zdecydował się na start z rodzinnego miasta - Białegostoku. "Dwójką" na tej liście jest poseł PSL Stefan Krajewski.

Listę Koalicji Obywatelskiej otwierał w 2019 roku Robert Tyszkiewicz. Tym razem startuje z trzeciego miejsca, a "jedynką" jest Krzysztof Truskolaski; obaj są posłami kończącej się kadencji. Truskolaski to obecny szef Platformy Obywatelskiej w Podlaskiem.

Liderem listy Konfederacji jest poseł Krzysztof Bosak; w 2019 roku mandat poselski zdobył w tym województwie ówczesny lider listy Robert Winnicki.

Niespodzianki nie ma na liście Nowej Lewicy, bo otwiera ją obecny poseł Paweł Krutul.

Ciekawie zapowiada się pojedynek o głosy środowiska prawosławnego i mniejszości białoruskiej w Polsce. Podlaskie to region, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych i mniejszości białoruskiej w kraju.

W obecnej kadencji przedstawicielem tej społeczności w Sejmie jest podlaski poseł KO Eugeniusz Czykwin. Doświadczony parlamentarzysta walczy o kolejną kadencję (7. miejsce na liście), ale już na liście Koalicji ma konkurencję, bo o mandat walczy również np. zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk (miejsce 10.), także odwołujący się do środowiska prawosławnego.

Wprost do tego środowiska odwołuje się też Aleksander Wasyluk, startujący z 5. miejsca na liście Trzeciej Drogi - działacz społeczny, współzałożyciel portalu Cerkiew.pl i międzynarodowego projektu fotograficznego OrthPhoto, wspierany przez Forum Mniejszości Podlasia. Kandydatkę, która ma znaleźć poparcie w tym samym środowisku, ma również Prawo i Sprawiedliwość. Z 6. miejsca listy PiS startuje bowiem Lucja Nimierowicz, od lat związana ze oświatą, odpowiedzialna za działalność niepublicznego przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

