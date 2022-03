Podlaskie: Sebastian Łukaszewicz (Solidarna Polska) wicemarszałkiem województwa podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz (Solidarna Polska) został w czwartek wieczorem wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Zdecydowali o tym radni sejmiku na nadzwyczajnej sesji. Zastąpił odwołanego w październiku ub.r. Stanisława Derehajłę z Porozumienia Jarosława Gowina.

Za wyborem Łukaszewicza było 15 radnych, 14 przeciw, jeden radny z opozycji był nieobecny, bo - jak poinformowali na sesji radni z jego klubu - przebywa w izolacji.

Wcześniej sejmik głosował nad wnioskiem złożonym przez radnego Jarosława Dworzańskiego z KO, aby odesłać wniosek o powołanie Łukaszewicza do wnioskodawcy, czyli marszałka województwa. Wniosek nie uzyskał jednak większości - 13 radnych było za odesłaniem, 15 przeciw, 1 się wstrzymał. Sejmik dalej procedował więc kwestię wyboru i do niego doszło.

Kilka miesięcy wcześniej Łukaszewicz, który jest jedynym radnym Solidarnej Polski w podlaskim sejmiku, nie został wybrany na wicemarszałka. Jego kandydatura nie uzyskała wtedy większości.

Łukaszewicz zastąpi odwołanego w październiku ub.r. Stanisława Derehajłę z Porozumienia Jarosława Gowina. Derehajło jest liderem Porozumienia w regionie. Za jego odwołaniem było wtedy 15 radnych, 14 przeciw, oddano jeden głos nieważny. Stanisława Derehajłę odwołano, gdy Porozumienie przestało być w koalicji Zjednoczonej Prawicy, jednak dotychczas pełnił on swoje obowiązki w zarządzie województwa.

Wybory do podlaskiego sejmiku wygrała Zjednoczona Prawica i to jej radni tworzą zarząd województwa.

Opozycja - KO i PSL - argumentowała w czwartek, że zajmowanie się obecnie powoływaniem wicemarszałka jest niestosowne, bo najważniejszą sprawą, którą zajmują się wszyscy jest pomoc Ukraińcom.

"Gdy cała Polska (...) pomaga w sposób jaki tylko jest możliwy narodowi ukraińskiemu, gdy tak naprawdę walczymy o przyszłość demokratycznej Europy i nawet całego świata, to czym zajmują się radni PiS w sejmiku, mianowicie kolejnym etapem walki o stołki" - mówił na konferencji prasowej tuż przed posiedzeniem sejmiku szef klubu PSL Cezary Cieślukowski.

Zajmowanie się powoływaniem w takich okolicznościach wicemarszałka nazwał "absolutnym skandalem" i już wtedy zapowiedział, że bez względu na to jaki kandydat będzie zgłoszony przez PiS, PSL będzie głosował przeciwko.

"To niefortunne, złe, to pozwala myśleć i usprawiedliwia wszystkich tych, którzy tak myślą, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o stołki, a nie o coś, co ma przynieść korzyść województwu podlaskiemu" - mówił na sesji o wyborze wicemarszałka przewodniczący Klubu KO Karol Pilecki.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki (PiS) odpowiadał, że samorząd województwa od początku konfliktu na Ukrainie prowadzi różne działania pomocowe i apelował, by tych spraw nie mieszać z polityką. "Nie grajcie państwo Ukrainą" - mówił Kosicki i dodał, że praca w sejmiku jest ustawowym obowiązkiem radnych wobec mieszkańców.

Przed wyborem Łukaszewicza radni pytali także o kwestie jego karalności przez sąd. Chcieli od niego usłyszeć szczegóły. "W listopadzie ubiegłego roku wolne media pisały o tym, że został pan prawomocnie uznany winnym w procesie karnym" - mówił radny KO Jarosław Dworzański.

Sebastian Łukaszewicz powiedział, że dokładnie nie pamięta z jakich paragrafów był sądzony, przyznał, że wyrok był prawomocny z orzeczeniem wpłaty na rzecz Funduszu Sprawiedliwości określonej kwoty. "Nie był to wyrok skazujący, a warunkowe umorzenie sprawy, co nie jest przeszkodą do sprawowania stanowisk, na które zgłosił mnie pan marszałek Kosicki" - powiedział Łukaszewicz. Dodał, że prawnik zabronił mu wypowiadać się na ten temat, aż minie okres próby.

Z wcześniejszych informacji mediów wynika, że sąd orzekł wobec Łukaszewicza 500 zł grzywny i warunkowo umorzył postępowanie za blokowanie białostockiego Marszu Równości w 2019 r. Orzeczenie uprawomocniło się, w terminie się nie odwołał.

Sebastian Łukaszewicz dziękował za zaufanie całemu klubowi Zjednoczonej Prawicy, deklarował współpracę z całym zarządem województwa i całym sejmikiem na rzecz regionu.