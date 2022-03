Podlaskie: SG: minionej doby 20 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę

Dwudziestu cudzoziemców próbowało minionej doby nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią - podała w piątek Straż Graniczna. Wszystkie przypadki dotyczą granicy w województwie podlaskim; w grupach byli obywatele Iraku i Syrii.

Na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 20 cudzoziemców - 18 obywateli Iraku i dwóch obywateli Syrii - podała w piątek rano na Twitterze Straż Graniczna.

Poinformowała też, że cudzoziemcy zostali zatrzymani na odcinkach ochranianych przez placówkę Straży Granicznej w Narewce, Białowieży i Kuźnicy.

2 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, w tym w 115 w województwie podlaskim i w 68 w województwie lubelskim. Będzie obowiązywało do 30 czerwca 2022 r.

To przedłużenie rozporządzenia, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. Wcześniej od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym samym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu napisano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - "eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, a w konsekwencji do spowolnienia trwających prac inwestycyjnych związanych z budową bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej".

Podano także, że wydłużony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej ma także umożliwić zakończenie budowy tej zapory.