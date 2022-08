Podlaskie: SG zatrzymała kuriera i migrantów na polsko-litewskiej granicy

Kolejnego kuriera przewożącego sześciu cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. W aucie przewożeni byli obywatele Iraku i Egiptu.

Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej samochodu osobowego w gminie Rutka-Tartak.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr. Katarzyna Zdanowicz, funkcjonariusze z placówek SG w Rutce-Tartak (Podlaskie) i Gołdapi (Warmińsko-mazurskie) zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził czterech obywateli Iraku i dwóch obywateli Egiptu.

"Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Zostali zatrzymani. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie" - podała Zdanowicz.

To kolejne zatrzymania kurierów i migrantów na tej granicy. Kilka dni temu podlaska SG informowała o zatrzymaniu pięciu kurierów pochodzący z Polski i Ukrainy, którzy przewozili łącznie 19 osób.

Migranci przekazywani są stronie litewskiej w ramach readmisji. Natomiast kurierom grozi nawet do ośmiu lat więzienia za pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy.

Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych pod takim zarzutem, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostało równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia, z 5-letnim zakazem wjazdu do krajów objętych strefą Schengen.

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na granicy Polski z Litwą - wewnętrznej granicy UE, zatrzymano ponad trzystu nielegalnych imigrantów, którzy z Białorusi dostali się na Litwę i z tego kraju przekroczyli granicę, np. byli przewożeni przez tzw. kurierów. Takich osób, którym stawiane są zarzuty pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy polsko-litewskiej, zatrzymano w tym roku ok. 60.