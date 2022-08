Podlaskie: SG zatrzymała na granicy z Litwą kolejnych kurierów i nielegalnych imigrantów

Straż Graniczna zatrzymała dwóch kolejnych tzw. kurierów nielegalnych imigrantów, przewożących ich samochodami z Litwy do Polski. Kierowcy pochodzący z Ukrainy przewozili łącznie trzynaście osób, obywateli Tadżykistanu i Iranu.

Patrol SG z placówki w Rutce-Tartak zatrzymał do kontroli w Budzisku (podlaskie) dwa samochody na polskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że kierowcami są Ukraińcy przewożący innych cudzoziemców, którzy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju.

W jednym z aut jechało sześciu obywateli Tadżykistanu i Irańczyk, w drugim - sześciu obywateli Iranu. "W trakcie kontroli ustalono, że obcokrajowcy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski, a wcześniej z Białorusi na Litwę" - poinformowała we wtorek kpt Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału SG.

Wszyscy zostali zatrzymani, pozostają w dyspozycji funkcjonariuszy z placówki SG w Rutce-Tartak. Zwykle zatrzymanie takich nielegalnych imigrantów kończy się procedurą readmisji, czyli przekazaniem ich stronie litewskiej.

Dwaj kierowcy podejrzani są o pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy; grozi im do 8 lat więzienia. Straż Graniczna wszczęła też wobec nich postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia.

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na granicy Polski z Litwą - wewnętrznej granicy UE, zatrzymano prawie trzystu nielegalnych imigrantów, którzy z Białorusi dostali się na Litwę i z tego kraju przekroczyli granicę, np. byli przewożeni przez tzw. kurierów. Takich osób, którym stawiane są zarzuty pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy polsko-litewskiej, zatrzymano w tym roku ponad 50.