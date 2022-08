Podlaskie: SG zatrzymała na granicy z Litwą kolejnych kurierów nielegalnych imigrantów

Straż Graniczna zatrzymała trzech kolejnych tzw. kurierów nielegalnych imigrantów, przewożących ich samochodami z Litwy do Polski. Kierowcy pochodzący z Gruzji i Ukrainy przewozili łącznie ośmiu obywateli Iraku. Od początku roku pogranicznicy zatrzymali na granicy z Litwą ponad 50 kurierów.

Jak podał w środę Podlaski Oddział SG, w miejscowości Hołny Mejera (powiat sejneński) patrol zatrzymał do kontroli opla na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą był 35-letni Gruzin, który wiózł czterech obywateli Iraku.

Okazało się, że Irakijczycy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju, a jedynie zaświadczenia z litewskiego ośrodka dla cudzoziemców. Ostatecznie zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Przewożący ich, gruziński kierowca, podejrzany jest o organizację nielegalnego przekroczenia granicy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponadto SG wszczęła wobec niego postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do opuszczenia Polski i powrotu do kraju pochodzenia.

W Burbiszkach pogranicznicy zatrzymali dwóch Ukraińców, którzy wieźli czterech Irakijczyków. W tej sprawie czynności jeszcze trwają.

Z danych Podlaskiego Oddziału SG wynika, że od początku roku na granicy Polski z Litwą - wewnętrznej granicy UE, zatrzymano prawie trzystu nielegalnych imigrantów, którzy z Białorusi dostali się na Litwę i z tego kraju przekroczyli granicę, np. byli przewożeni przez tzw. kurierów. Takich osób, którym stawiane są zarzuty pomocy w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy polsko-litewskiej, zatrzymano w tym roku 54.