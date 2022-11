Podlaskie: SG zatrzymała od początku roku 400 osób w związku z przemytem ludzi przez granicę

Do czterystu wzrosła liczba osób zatrzymanych w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG w związku z przemytem do Polski nielegalnych imigrantów przez granicę z Białorusią i Litwą. W zdecydowanej większości są to tzw. kurierzy, czyli kierowcy, którzy przewożą cudzoziemców w głąb kraju lub do Europy Zachodniej.

Minionej doby zatrzymano cztery kolejne osoby podejrzane o pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej. Na białoruskim odcinku granicy zatrzymanych zostało dwóch obywateli Mołdawii i obywatel Ukrainy, którzy mieli przewieźć sześciu cudzoziemców - poinformował w czwartek Podlaski Oddział SG. Przy granicy z Litwą zatrzymany został gruziński kierowca, z którym jechało również sześciu nielegalnych imigrantów.

Od początku roku funkcjonariusze POSG zatrzymali czterysta osób zaangażowanych w różny sposób w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. 271 osób zostało zatrzymanych w związku z nielegalną imigracją na granicy z Białorusią, 129 - z Litwą.

W większości przypadków są to właśnie kierowcy - tzw. kurierzy, którzy przyjeżdżają w pobliże granicy z Białorusią i zabierają stamtąd grupy nielegalnych imigrantów, przewożąc ich w głąb kraju lub do Europy Zachodniej. W przypadku granicy litewskiej (wewnętrznej granicy UE) tacy kierowcy jadą na Litwę, tam pasażerami są zwykle uciekinierzy z ośrodków dla cudzoziemców.

Według ustaleń służb granicznych, taki kurier otrzymuje od 200 euro do 1 tys. euro za każdą przewiezioną osobę.

Wśród zatrzymanych są też osoby stojące wyżej w hierarchii grup przestępczych zajmujących się przemytem ludzi przez granicę. W połowie października funkcjonariusze POSG zatrzymali troje obywateli Białorusi podejrzanych o organizację przerzutu ludzi oraz dalszego ich przewozu do Europy Zachodniej. Byli oni w kontakcie z organizatorami nielegalnej migracji z Bliskiego Wschodu; ich zadaniem było wyszukiwanie i koordynowanie kierowców.