Podlaskie: SG zatrzymała siedmiu kolejnych kurierów nielegalnych imigrantów

Siedmiu kolejnych kierowców, którzy przewozili łącznie 21 nielegalnych imigrantów, zatrzymali minionej doby przy granicy z Białorusią i Litwą funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG. Łączna liczba tzw. kurierów zatrzymanych w Podlaskiem w tym roku przez pograniczników zbliża się do trzystu.

Sześciu tzw. kurierów zatrzymano na odcinku polsko-białoruskiej granicy, jednego na granicy polsko-litewskiej - poinformowała w czwartek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku.

Patrol z placówki granicznej w Białowieży zatrzymał dwóch Ukraińców, którzy w busie przewozili czterech Egipcjan i Etiopczyka oraz kolejnego Ukraińca, który przewoził trzech Jemeńczyków. Podczas kontroli w okolicach Lipska okazało się, że kierowca (kolejny Ukrainiec) przewozi siedmiu Irańczyków. Funkcjonariusze z placówki SG w Płaskiej zatrzymali dwóch obywateli Białorusi, którzy przyjechali po odbiór nielegalnych migrantów.

Kolejny Białorusin został zatrzymany we wspólnej akcji pograniczników z Augustowa i policjantów z Grajewa; przewoził czterech nielegalnych imigrantów pochodzących z Iranu.

Kierowcy podejrzani są o pomoc w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy. Ponieważ są cudzoziemcami, dodatkowo zostanie wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

Ze statystyk Podlaskiego Oddziału SG wynika, że w tym roku jego funkcjonariusze zatrzymali do tej pory 291 osób podejrzanych o pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy: 177 w pobliżu granicy z Białorusią i 114 na odcinku granicy polsko-litewskiej.