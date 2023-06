Podlaskie: SG zatrzymała w tym roku blisko 350 osób w związku z przerzutem migrantów

Blisko 350 osób zatrzymała od początku roku Straż Graniczna w związku z przerzutem nielegalnych migrantów przez granicę z Białorusi do Polski. Zatrzymywani są najczęściej tzw. kurierzy, czyli kierowcy odbierający takie osoby i próbujące przewieźć je w głąb kraju lub na Zachód.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali w tym roku 344 osoby podejrzane o pomocnictwo lub organizację w nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. W całym ubiegłym roku były to 362 osoby - poinformowała w poniedziałek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku.

Tylko w trakcie minionego weekendu zatrzymano w Podlaskiem dziewięciu tzw. kurierów, wszyscy są cudzoziemcami; przewozili w sumie ponad dwudziestu nielegalnych migrantów. Jedna osoba została zatrzymana w drodze po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. W działaniach, zwłaszcza w tych częściach województwa gdzie widoczna jest większa presja migracyjna, biorą udział nie tylko funkcjonariusze miejscowych placówek SG, ale również wydziału zabezpieczenia działań POSG, którzy ich wspomagają.

W Łosince (gmina Narew) zatrzymali pięciu obywateli Uzbekistanu, którzy trzema autami przewozili w sumie dwanaście osób pochodzących z Syrii i Jemenu; zatrzymany został również Ukrainiec, który wiózł dwóch Syryjczyków. W miejscowości Żuki (gmina Zabłudów) po pościgu zatrzymano 34-letniego Gruzina, przewoził on trzech Irańczyków i Afgańczyka. Kolejnym zatrzymanym kierowcą był Ukrainiec, który wiózł pięciu obywateli Sri Lanki.

Mjr Zdanowicz dodała, że wobec wszystkich tych kurierów - oprócz zarzutów pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy - zostaną wszczęte również postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia.

Za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy RP, podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.