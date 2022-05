Podlaskie: SN uchylił wyrok 15 lat więzienia za zabójstwo staruszki w Czarnej Białostockiej

Sąd Najwyższy uchylił w piątek wyrok 15 lat więzienia dla jednego z dwójki skazanych za zabójstwo w 2018 roku 80-letniej mieszkanki Czarnej Białostockiej. Uwzględniając częściowo kasację obrońcy SN zdecydował, że sprawą jeszcze raz musi zająć się białostocki sąd apelacyjny.

Do zabójstwa doszło pod koniec grudnia 2018 r. Zwłoki samotnie mieszkającej kobiety znaleźli w jej mieszkaniu sąsiedzi. Dwa tygodnie później policja zatrzymała pierwszego z podejrzanych, niedługo potem drugi, wraz z obrońcą, zgłosił się do prokuratury.

Z ustaleń śledztwa wynika, że staruszka została przez napastników skrępowana, do ust wepchnięto jej knebel, który - po zaciśnięciu - doprowadził do uduszenia. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnia miała motyw rabunkowy; sprawcy zabrali z mieszkania nieustaloną kwotę pieniędzy i papierosy, którymi kobieta handlowała.

Prokuratura przyjęła w akcie oskarżenia, że sprawcy działali z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, chciała kar po 25 lat więzienia. Oskarżeni do zbrodni nie przyznali się, ale nie zaprzeczali, że dokonali rabunku, opisywali przebieg zdarzenia.

Białostocki sąd okręgowy obu oskarżonych uznał za winnych, ale ocenił, że działali z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Tzn. przestępstwo miało cel rabunkowy (chodziło o pieniądze i papierosy), ale działając w brutalny sposób wobec 80-letniej, z trudem poruszającej się kobiety, którą siłą rzucili na łóżko i zakneblowali, powinni byli przewidzieć, że może się to zakończyć zgonem przez uduszenie. Orzekł kary po 15 lat więzienia.

Apelacje złożyły obie strony. Prokuratura chciała - podobnie jak w pierwszej instancji - 25 lat więzienia i przyjęcia przez sąd, że oskarżeni działali z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, ewentualnie - w razie utrzymania kary 15 lat więzienia decyzji sądu, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazani będą mogli ubiegać się po 12 latach.

W lutym 2021 roku sąd odwoławczy kary po 15 lat więzienia utrzymał w mocy. Zgodził się też z oceną pierwszej instancji, że choć celem był napad rabunkowy, to sprawcy działali z zamiarem ewentualnym zabójstwa staruszki.

Kasację od prawomocnego wyroku złożył obrońca jednego ze skazanych. Sąd Najwyższy w piątek uchylił wyrok w części dotyczącej tego mężczyzny i w tym zakresie sprawę przekazał do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym, czyli Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku - poinformował PAP zespół prasowy SN. W pozostałym zakresie (co do winy) sąd oddalił kasację adwokata jako oczywiście bezzasadną.