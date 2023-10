Podlaskie: Społeczność prawosławna bez posła, kandydaci na różnych listach rozproszyli głosy

Żaden z kandydatów ze środowiska prawosławnych i mniejszości białoruskiej w Polsce nie zdołał wejść do Sejmu nowej kadencji. Startowali oni z kilku list wyborczych w Podlaskiem. Nie udało się m.in. doświadczonemu posłowi Eugeniuszowi Czykwinowi, innemu kandydatowi zabrakło nieco ponad 200 głosów.

Podlaskie to region, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych i mniejszości białoruskiej w kraju.

W poprzedniej kadencji przedstawicielem tej społeczności w Sejmie był podlaski poseł KO Eugeniusz Czykwin. Doświadczony parlamentarzysta walczył o kolejną kadencję z 7. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, ale już na niej miał konkurencję, bo o mandat walczył również np. zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk (miejsce 10.), także odwołujący się do środowiska prawosławnego.

Wprost do tej społeczności odwoływał się też Aleksander Wasyluk, startujący z 5. miejsca na liście Trzeciej Drogi - działacz społeczny, współzałożyciel portalu Cerkiew.pl i międzynarodowego projektu fotograficznego OrthPhoto, wspierany przez Forum Mniejszości Podlasia. Kandydatkę, która miała znaleźć poparcie w tym samym środowisku, miało również Prawo i Sprawiedliwość. Z 8. miejsca listy PiS startowała bowiem Lucja Nimierowicz, od lat związana z oświatą, odpowiedzialna za działalność niepublicznego przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Ostatecznie do Sejmu nie dostał się żaden kandydat reprezentujący tę społeczność. W 2019 roku Czykwin dostał mandat z trzecim wynikiem na podlaskiej liście KO; zdobył wówczas nieco ponad 14 tys. głosów. W tym roku taki sam wynik by mu wystarczył do powrotu do Sejmu, ale poparło go mniej, bo 8332 wyborców; do mandatu poselskiego zabrakło Czykwinowi, który startował z hasłem "zahołosuj na swojoho", nieco ponad 730 głosów.

Adam Musiuk, również startujący z podlaskiej listy KO, dostał w niedzielę głos 3419 osób.

Odnosząc się do swego wyniku Eugeniusz Czykwin napisał we wtorek w mediach społecznościowych, że gdyby kandydatów odwołujących się do prawosławnego elektoratu było chociaż o jednego mniej, zostałby wybrany. "Niestety, wśród kandydujących zabrakło, o co zabiegałem, porozumienia. Rozbicie głosów, co było do przewidzenia, zakończyło się porażką nas wszystkich i w obecnej kadencji nie będziemy mieli swojego przedstawiciela" - podkreślił.

Dużo mniej głosów zabrakło do mandatu Aleksandrowi Wasylukowi, który miał czwarty wynik na podlaskiej liście Trzeciej Drogi. W 2019 roku startował on już w wyborach parlamentarnych - wówczas z listy Koalicji Obywatelskiej - ale w okręgu obejmującym Warszawę i zagranicę. Dostał wtedy nieco ponad tysiąc głosów.

Tym razem zagłosowało na niego 3249 osób, tylko o nieco ponad 230 osób za mało, by zdobył mandat poselski - ostatni z trzech przypadających na listę Trzeciej Drogi w Podlaskiem.

Dziękując za udzielone mu poparcie, Wasyluk napisał w mediach społecznościowych, że do zwycięstwa potrzebna jest decyzja o starcie nie tuż przed kampanią wyborczą, a na rok przed wyborami i konsekwentna praca na późniejszy wynik.

"Według mnie, głównym powodem mojej porażki był fakt, że w każdym miejscu był kandydat, który lepiej pasował" - napisał Wasyluk. Wymienił wśród tych kandydatów działacza PSL Mikołaja Janowskiego (Trzecia Droga), który zbierał głosy głównie w Hajnówce (zdobył 1600 głosów) czy Jarosława Borowskiego, burmistrza Bielska Podlaskiego, startującego z listy Koalicji Obywatelskiej (jego wynik to 2246 głosów), wymienił też Czykwina i Musiuka. W jego ocenie, brak tylko jednego z tych kandydatów prawdopodobnie pozwoliłby zdobyć społeczności prawosławnej dwa mandaty, w tym jego.

Po raz pierwszy kandydatka odwołująca się do środowiska prawosławnego startowała też z podlaskiej listy PiS. Lucja Nimierowicz nie prowadziła aktywnej kampanii (m.in. nie wzięła udziału w dwóch dużych konwencjach wyborczych tej partii w Białymstoku) i w niedzielnych wyborach zdobyła 1053 głosy, co było wynikiem bez szans na mandat.