Podlaskie: Sprzęt ratowniczy sfinansowany przez WHO trafił do ratowników medycznych

Defibrylatory, respiratory i kompresory do uciskania klatki piersiowej o wartości 1,5 mln zł, ufundowane przez WHO, trafiły w czwartek do stacji pogotowia ratunkowego w Podlaskiem i do szpitala w Sejnach.

Sprzęt przekazał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podczas spotkania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku. Dostały go stacje pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach oraz zespól ratownictwa medycznego przy szpitalu w Sejnach.

Wojewoda podlaski wyjaśnił, że sprzęt ten Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała Polsce w związku z pomocą niesioną Ukrainie, uchodźcom wojennym z tego kraju, a także z niesioną im pomocą medyczną, z wysiłkiem społecznym Polaków zaangażowanych w pomoc Ukrainie, przyjmującym uchodźców.

"Też pamiętamy, że wiele z tych osób wymagało wsparcia przez nasze placówki ochrony zdrowia" - dodał Bohdan Paszkowski.

Łącznie do zespołów ratownictwa medycznego trafi 31 sztuk różnego sprzętu.

"Jest to sprzęt nowoczesny. Na pewno w istotny sposób będzie wspierał dotychczasowe działania zespołów ratownictwa medycznego i ponadto mam nadzieję, że będzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem również ratować życie i zdrowie pacjentów" - dodał wojewoda.

Bohdan Paszkowski zaznaczył, że ratownicy wykorzystują sprzęt także w rejonach przy granicy z Białorusią w trakcie prowadzonych działań medycznych na rzecz migrantów, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Bogdan Kalicki podkreślił, że sprzęt dla ratowników jest - jak to określił - "z najwyższej półki".

"Jest całkowicie kompatybilny z tym sprzętem, na którym już pracujemy, więc jego użytkowanie nie będzie rodziło trudności. Naszą stałą troską jest to, aby nasz personel mógł skutecznie realizować działania ratownicze" - powiedział Kalicki i dodał, że aby ta pomoc była skuteczna, ratownicy muszą dysponować niezawodnym, najnowszym sprzętem. Podkreślił, że sprzęt, który stacja teraz dostaje, to urządzenia używane w momentach zagrożenia życia pacjentów.

