Podlaskie: Stanisław Derehajło (Porozumienie) kandydatem Konfederacji na posła

Stanisław Derehajło, były wicemarszałek województwa podlaskiego, działacz Porozumienia Jarosława Gowina, radny sejmiku województwa podlaskiego wystartuje z listy Konfederacji do Sejmu - poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku.

Derehajło (wiceprezes ugrupowania Gowina), wcześniej wieloletni wójt Bociek zapewnił, że wciąż jest w Porozumieniu.

Derehajło z funkcji wicemarszałka województwa podlaskiego został odwołany w październiku 2021 r. W jego miejsce powołano Sebastiana Łukaszewicza z Solidarnej Polski. Derehajłę odwołano po cofnięciu mu rekomendacji Zjednoczonej Prawicy, z której był wicemarszałkiem. Wcześniej Porozumienie przestało być w koalicji z PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy w parlamencie.

"Startuję z Konfederacji dlatego, że to jest komitet wyborczy wolnych ludzi. Odwołując mnie z funkcji marszałka (wicemarszałka) PiS zdecydował o tym, że to nie będzie zarząd (województwa) wolnych ludzi, zarząd będzie uzależniony od decyzji politycznej" - powiedział Derehajło.

Dodał, że pozostaje wciąż w Porozumieniu, jest "wierny Podlasiu" i zawsze będzie wierny regionowi, a start z listy Konfederacji ma go motywować do działań na rzecz regionu. Mówił, że zapłacił cenę polityczną, wizerunkową i osobistą za pozostanie przy ideałach Porozumienia, ale jest dumny z tego, że się nie poddał.

"Dziś jestem członkiem partii Porozumienie, cały czas, nie startuję z (list) Konfederacji, bo przystąpiłem do którejś z partii. Gdybym przystąpił, podejrzewam, że miałbym któreś z pierwszych trzech miejsc - podejrzewam - natomiast nie, startuję z piątego miejsca wierny swoim ideałom i wierny tym rzeczom, które tworzyliśmy i o których rozmawialiśmy przez wiele, wiele lat. Nie możemy kupczyć politycznie " - powiedział Derehajło. Dodał, że jest "niezłomnym człowiekiem" i najważniejszą rzeczą jest dla niego, "jak wygląda nasz kraj".

Z ostatniego miejsca na liście Konfederacji w Podlaskiem do Sejmu będzie startował Dariusz Wasilewski związany z organizacjami o charakterze narodowym, działacz chorągwi husarskiej.

Lider listy Konfederacji do Sejmu w Podlaskiem poseł Krzysztof Bosak powiedział, że Derehajło i Wasilewski wzmacniają listę Konfederacji w regionie, która stawia na ludzi, którzy "niekoniecznie" są w partiach tworzących Konfederację. "My w zamian za kandydowanie z naszych list, od nikogo nie wymagamy zapisania się do naszych partii, nie wymagamy, żeby zrzekł się swoich praw obywatelskich czy swoich poglądów. My mamy swoje wewnętrzne różnice i pracujemy nad tym, żeby ta nasza lista była jak najbogatsza" - powiedział Bosak.