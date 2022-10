Podlaskie: Straż Graniczna i policja zatrzymały po pościgu kuriera cudzoziemców

26-letniego Litwina przewożącego cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-litewską granicę, zatrzymała w Suwałkach po pościgu podlaska Straż Graniczna i policja. Kurier przewoził czterech Syryjczyków.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz, funkcjonariusze SG w miejscowości Pobondzie chcieli skontrolować volkswagena na litewskich numerach rejestracyjnych, ale kierowca zaczął uciekać.

"Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania się i z dużą prędkością oddalił się z miejsca kontroli w kierunku Suwałk" - podała Zdanowicz. Poinformowała, że w Suwałkach mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać pieszo; po kilkuset metrach został zatrzymany przez funkcjonariuszy SG i policję.

26-letni Litwin w aucie przewoził czterech Syryjczyków. Zdanowicz podała, że obywatele Syrii nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. "Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Syrii zostali zatrzymani, gdzie po wykonaniu niezbędnych czynności zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji" - dodała.

Poinformowała też, że kierowca, obywatel Litwy, usłyszy zarzut pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy; grozi za to do osiem lat pozbawienia wolności. Dodała, że Litwin odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej; wobec niego zostanie również wszczęte postępowanie, które zobowiąże go do powrotu do kraju pochodzenia oraz otrzyma zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na okres pięciu lat.

Według najnowszych danych podlaskiej SG, od początku roku na odcinku polsko-litewskiej granicy zatrzymano 120 osób podejrzanych o pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy.