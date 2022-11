Podlaskie: Szef MON: po 28 latach do Grajewa wróci Wojsko Polskie (aktualizacja)

Po 28 latach do Grajewa (woj. podlaskie) wróci Wojsko Polskie; jednostkę wojskową w Grajewie zlikwidowano w 1994 r., dziś rząd PiS przywraca wojsko w tym mieście - powiedział w sobotę wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił, wschodnia Polska musi być "nasycona" Wojskiem Polskim.

Szef MON podpisał w sobotę w Grajewie porozumienie z miejscowymi władzami oraz powiatu grajewskiego o przekazaniu przez te samorządy nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej.

"Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie, będzie wchodziła w skład nowej dywizji - Podlaskiej Dywizji WP, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego kraju; na wschodzie, dlatego, że na wschodzie właśnie muszą być jednostki wojskowe" - powiedział szef MON podczas uroczystości podpisania porozumienia. Dodał, że "wschód Polski musi być nasycony Wojskiem Polskim".

Przypomniał, że rząd KO-PSL likwidował jednostki na wschód od Wisły.

"My zrobimy wszystko, polskie władze zrobią wszystko, żeby ziemia polska nie była zajęta przez odbudowujące się imperium rosyjskie. Żeby tak się stało, Wojsko Polskie musi być silne i liczne, uzbrojone w nowoczesną broń i konsekwentnie ten proces przeprowadzamy" - mówił Błaszczak.

Jednocześnie zapewnił, że będzie "nieustannie rozwijał Wojsko Polskie" i dlatego w Podlaskiem powstaje nowa dywizja. "Dlatego w Grajewie i w powiecie grajewskim będzie brygada zmotoryzowana. Będzie na terenach, które dziś zostały przekazane Wojsku Polskiemu przez władze lokalne" - mówił Błaszczak. Dodał, że to ważny wkład w obronność i bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo było zawsze jednym z najważniejszych elementów programu PiS.

Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski powiedział dziennikarzom, że miasto Grajewo przekazuje wojsku 24 ha gruntów miejskich (obecnie nieużytków, terenów leśnych, terenów zdegradowanych, przed wieloma laty był to teren wojskowy wykorzystywany jako poligon), a do tego mają także dojść 33 ha gruntów Skarbu Państwa (miasto prosi o rekomendacje ze strony Lasów Państwowych), 2 ha mają być także odkupione od prywatnego właściciela.

"Łącznie to będzie prawie 60 ha i liczę na to, że to przedsięwzięcie będzie kluczowym w tworzeniu V Dywizji Zmechanizowanej" - powiedział Latarowski. Podkreślił, że jednostka wojskowa to dla miasta ogromna szansa na rozwój, większy potencjał ekonomiczny miasta, pracę dla mieszkańców, ale też większe bezpieczeństwo.

Powiat grajewski przekazuje natomiast wojsku 12 ha ziemi w Wojewodzinie w gminie Grajewo. Wicestarosta grajewski Tomasz Cebeliński powiedział PAP, że teren ten jest oddalony od gruntów przekazanych pod nową jednostkę w Grajewie o ok. 5 km. Ziemia ta obecnie jest użytkiem rolnym. W 2023 r. ma być przebudowana droga powiatowa prowadząca do Grajewa.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że w listopadzie podpisywał porozumienie ws. przekazania gruntów pod jednostkę wojskową, która ma powstać w Kolnie również w ramach Podlaskiej Dywizji WP. Samorząd Kolna przekazał wojsku 11 ha gruntów, ok. 10 ha ma być odkupione od prywatnego właściciela. Szef MON zaznaczył, że to nie ostatnie jednostki, które mają powstać w Podlaskiem.

"Będziemy wzmacniać WP tak, żeby Polska była bezpieczna tak, żeby odstraszyć agresora (...) Wzmacniamy polskie siły zbrojne, zacieśniamy relacje sojusznicze w ramach NATO i dzięki temu odstraszamy agresora" - mówił Błaszczak.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś powiedział dziennikarzom, że nowe jednostki wojskowe w województwie to bezpieczeństwo regionu i rozwój, dbanie rządu o region. "Czujemy się bezpieczniej, bo są zapewnienia, że będzie wojsko i o to właśnie chodzi, żebyśmy czuli się i żyli tu bezpiecznie" - powiedział Olbryś.