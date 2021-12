Podlaskie: Szopki w regionie m.in. z żywymi zwierzętami i ruchomymi figurami

Szopki z żywymi zwierzętami, z ruchomymi figurami, ale też tradycyjne - można od soboty, pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, oglądać w kilku miejscowościach w Podlaskiem: Łomży, Ciechanowcu i w Białymstoku.

Tradycyjnie już, od pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, największą żywą szopkę w regionie można oglądać przy kościele pw. Andrzeja Boboli w Łomży. W tym roku znalazło się w niej ponad sto zwierząt. Obok m.in. owieczek, kóz, królików i gęsi, w tym roku do szopki dotarły też ozdobne czarne kury ayam - powiedział PAP proboszcz parafii ks. Andrzej Popielski. Zwierzęta należą do okolicznych rolników, którzy chętnie oddają do szopki swoich podopiecznych. Szopka będzie czynna do 6 stycznia.

Szopka z żywymi zwierzętami wybudowana została też w jednej z zagród w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Powstała ona w stodole w drobnomieszczańskiej zagrodzie na terenie muzeum, a zwierzęta są mieszkańcami skansenu. Co roku miejsce chętnie odwiedzają przede wszystkim dzieci.

Druga szopka w skansenie stanęła w zabytkowym drewnianym kościele z miejscowości Boguty-Pianki. Otwarto tam tradycyjną polską szopkę zbudowaną z drewna, gdzie ustawiane są figury świętej rodziny.

Tradycyjną szopkę przygotowano też w holu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - w miejscu, które mijają codziennie pracownicy, pacjenci czy ich rodziny przynoszące im rzeczy. Oprócz tradycyjnych figur świętej rodziny, zawisła tam też ikona przedstawiająca narodziny Jezusa, dzięki temu - jak podkreśla szpital - szopka ma wymiar ekumeniczny.

"Zbyt dużo było cierpienia, tęsknoty do rodzin, do domu. I rozmawiając z rodzinami pacjentów, z pracownikami szpitala, zobaczyłem, że potrzebny jest element, który przypomni człowiekowi o radości, uśmiechu, nadziei" - wyjaśnił szpitalny kapelan ks. Sebastian Kondzior, który razem z prawosławnym kapelanem ks. dr Włodzimierzem Misijukiem są pomysłodawcami ekumenicznej szopki.

Tradycyjnie też w pasterkę uruchomiona została ruchoma szopka Ojców Kapucynów w Łomży. Jest ona największą tego typu szopką w północno-wschodniej Polsce. Została zbudowana w latach 30. ubiegłego wieku (odnowiono ją w 2007 roku); jest tam ok. 50 postaci, uruchamianych poprzez system przekładni i małych wózeczków służących do przemieszczania figurek po określonych torach. Dzięki dodatkowym mechanizmom postaci mogą poruszać głowami i zdejmować w hołdzie czapki.

W szopce znajdują się m.in.: Mieszko I, św. Wojciech, Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga i król Jan III Sobieski z husarią, a także np. Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin. Ze współczesnych postaci można tam zobaczyć m.in. Jana Pawła II, siostrę Faustynę Kowalską, ojca Maksymiliana Kolbego czy Czesława Miłosza.