Podlaskie: Tylko nieliczni prawosławni w regionie teraz obchodzą Boże Narodzenie

W cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku odprawione zostanie w piątek po południu okolicznościowe nabożeństwo, a w sobotę rano świąteczna liturgia z myślą o tych nielicznych prawosławnych w mieście, którzy teraz obchodzą Boże Narodzenie.

Formalnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny korzysta w roku liturgicznym z kalendarza juliańskiego. Oznacza to, że wigilia Bożego Narodzenia przypada u nich 6 stycznia w - powszechnie używanym - kalendarzu gregoriańskim, czyli trzynaście dni po katolikach.

Jak szacują prawosławni hierarchowie, ponad 90 proc. cerkiewnych parafii w kraju obchodzi święta religijne według kalendarza juliańskiego. Największe w Polsce skupiska prawosławnych używających w życiu religijnym tego kalendarza (czyli tzw. starego stylu) są w województwie podlaskim.

Dlatego tam tylko w jednej cerkwi odprawione będzie w piątek po południu okolicznościowe nabożeństwo w wigilię Bożego Narodzenia. To nieduża cerkiew pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w centrum Białegostoku - formalnie świątynia filialna parafii katedralnej św. Mikołaja, użytkowana przez wiele lat przez prawosławny ordynariat polowy WP. Od ponad roku funkcjonuje jako cerkiew akademicka dla prawosławnej społeczności akademickiej miasta.

Rokrocznie w Wigilię według tzw. nowego stylu, przychodzą tam na nabożeństwo m.in. osoby z małżeństw mieszanych wyznaniowo, obchodzące teraz Boże Narodzenie, czy mieszkańcy pochodzący z innych regionów Polski, również przyzwyczajeni do świąt 25-26 grudnia. W sobotę, gdy w tym roku przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, odprawione zostanie w tej samej cerkwi świąteczne nabożeństwo.

Tzw. nowy styl, czyli ten sam termin obchodzenia Bożego Narodzenia co katolicy, przyjmują prawosławne parafie w dużych miastach, zwłaszcza w centralnej i w zachodniej Polsce. Tak będzie m.in. w Warszawie, w tym w katedrze metropolitalnej. W tym terminie Boże Narodzenie obchodzi też np. polska parafia prawosławna w Brukseli w Belgii, korzystająca w życiu religijnym z kalendarza nowojuliańskiego, w którym data Świąt Bożego Narodzenia to 25-26 grudnia w kalendarzu gregoriańskim.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest 450-500 tys., z czego połowa mieszka w północno-wschodniej części kraju. Według GUS w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Danych z tegorocznego spisu jeszcze nie ma.